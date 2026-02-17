onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Masumiyet Müzesi’nde Övülen Sahnenin Nerede Çekildiği Ortaya Çıktı!

Masumiyet Müzesi’nde Övülen Sahnenin Nerede Çekildiği Ortaya Çıktı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
17.02.2026 - 15:01

Orhan Pamuk’un çok konuşulan romanından uyarlanan Masumiyet Müzesi, dijital platformdaki yolculuğuna dikkat çeken bir başlangıç yaptı. Netflix’te 13 Şubat’ta izleyiciyle buluşan dizi, ilk günlerinden itibaren geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı. Yapımın yayına girmesiyle birlikte hem edebiyat okurları hem de dizi takipçileri arasında yoğun bir ilgi oluştu. Dizide ayçiçekleriyle dolu bir tarlada çekilen sahne epey beğenilmişti. Şimdiyse o sahnenin nerede çekildiği ortaya çıktı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Masumiyet Müzesi
Dizi

Masumiyet Müzesi

Eylül Lize Kandemir
Oyuncu

Eylül Lize Kandemir

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yayın sonrası platformun öne çıkan yapımları arasına giren dizi, kısa sürede dikkat çeken bir izlenme ivmesi yakaladı.

Yayın sonrası platformun öne çıkan yapımları arasına giren dizi, kısa sürede dikkat çeken bir izlenme ivmesi yakaladı.

Dizinin gündeme gelmesiyle birlikte romanın satışlarında da gözle görülür bir hareketlilik yaşandığı konuşuluyor. Birçok okur, hikayeyi tekrar okumak için kitabı yeniden satın aldığını belirtirken bazı satış noktalarında stokların azaldığı ifade edildi. Romanı bilen izleyiciler, dönemin atmosferinin ekrana taşınış biçimini başarılı bulan yorumlar yaptı. Hikayeyle ilk kez karşılaşanlar ise karakterlerin duygusal çatışmalarını öne çıkaran paylaşımlarda bulundu. Başrolleri paylaşan Selahattin Paşalı ve Eylül Lize Kandemir’in performansları ise izleyicilerden olumlu geri dönüşler alarak dizinin en çok konuşulan taraflarından biri haline geldi. 

Çok konuşulan bir detay da ayçiçeği tarlasında çekilen bir sahnesiydi. Sahne sinematografi açısından çok beğenildi. Araştırmalar üzerineyse Adana’da İmamoğlu Sevinçli Köyü’nde çekildiği ortaya çıktı.

İşte o sahne 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın