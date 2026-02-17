Masumiyet Müzesi’nde Övülen Sahnenin Nerede Çekildiği Ortaya Çıktı!

Dizinin gündeme gelmesiyle birlikte romanın satışlarında da gözle görülür bir hareketlilik yaşandığı konuşuluyor. Birçok okur, hikayeyi tekrar okumak için kitabı yeniden satın aldığını belirtirken bazı satış noktalarında stokların azaldığı ifade edildi. Romanı bilen izleyiciler, dönemin atmosferinin ekrana taşınış biçimini başarılı bulan yorumlar yaptı. Hikayeyle ilk kez karşılaşanlar ise karakterlerin duygusal çatışmalarını öne çıkaran paylaşımlarda bulundu. Başrolleri paylaşan Selahattin Paşalı ve Eylül Lize Kandemir’in performansları ise izleyicilerden olumlu geri dönüşler alarak dizinin en çok konuşulan taraflarından biri haline geldi.

Çok konuşulan bir detay da ayçiçeği tarlasında çekilen bir sahnesiydi. Sahne sinematografi açısından çok beğenildi. Araştırmalar üzerineyse Adana’da İmamoğlu Sevinçli Köyü’nde çekildiği ortaya çıktı.