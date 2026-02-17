Miray Daner ve Mert Ramazan Demir’in Yeni Dizisinin Fragmanı Yayınlandı
Dijital platformlarda yayınlanmak üzere birbirinden yeni işlere imza atılıyor. O projeler arasından merak yaratanlardan biri de Bize Bi’Şey Olmaz dizisiydi. Mert Ramazan Demir ve Miray Daner’in başrolü paylaştığı dizinin nihayet fragmanı yayınlandı. Gelin birlikte görelim!
Ünlü isimlerin bir araya geldiği proje Disney Plus’ta yayınlanacak.
