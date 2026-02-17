Miray Daner ve Mert Ramazan Demir’in Yeni Dizisinin Fragmanı Yayınlandı

Senaryosunu Pınar Bulut’un yazdığı yapımın yönetmenliğini ise Neslihan Yeşilyurt üstleniyor. Henüz yayın tarihi açıklanmadan konuşulmaya başlayan dizi, özellikle iki oyuncunun ilk kez partner olmasıyla merak uyandırdı. Dijital platform için hazırlanan proje, şimdiden sosyal medyada gündem olmayı başardı. İzleyiciler, Mert Ramazan Demir ve Miray Daner’in ekran uyumunu görmeyi sabırsızlıkla bekliyor. Bu ay yayınlanması bekleniyordu ancak resmi bir açıklama gelmedi. Buyurun fragmana geçelim…