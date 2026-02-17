onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Miray Daner ve Mert Ramazan Demir’in Yeni Dizisinin Fragmanı Yayınlandı

Miray Daner ve Mert Ramazan Demir’in Yeni Dizisinin Fragmanı Yayınlandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
17.02.2026 - 08:58 Son Güncelleme: 17.02.2026 - 08:59

Dijital platformlarda yayınlanmak üzere birbirinden yeni işlere imza atılıyor. O projeler arasından merak yaratanlardan biri de Bize Bi’Şey Olmaz dizisiydi. Mert Ramazan Demir ve Miray Daner’in başrolü paylaştığı dizinin nihayet fragmanı yayınlandı. Gelin birlikte görelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü isimlerin bir araya geldiği proje Disney Plus’ta yayınlanacak.

Ünlü isimlerin bir araya geldiği proje Disney Plus’ta yayınlanacak.

Senaryosunu Pınar Bulut’un yazdığı yapımın yönetmenliğini ise Neslihan Yeşilyurt üstleniyor. Henüz yayın tarihi açıklanmadan konuşulmaya başlayan dizi, özellikle iki oyuncunun ilk kez partner olmasıyla merak uyandırdı. Dijital platform için hazırlanan proje, şimdiden sosyal medyada gündem olmayı başardı. İzleyiciler, Mert Ramazan Demir ve Miray Daner’in ekran uyumunu görmeyi sabırsızlıkla bekliyor. Bu ay yayınlanması bekleniyordu ancak resmi bir açıklama gelmedi. Buyurun fragmana geçelim…

İşte detaylar…

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın