Masumiyet Müzesi İçin Sosyal Medyadan Yorum Yağdı

Netflix’te yayınlanmasının ardından platformun en çok izlenen yapımları arasına girerek dikkat çekici bir çıkış yaptı. Dizinin gündem olmasıyla birlikte romanın satışlarında da ciddi bir artış yaşandı ve birçok satış noktasında stokların hızla tükendiği konuşuldu. Romanı daha önce okuyan izleyiciler, ekrana taşınan atmosferin beklentilerini karşıladığını dile getiriyor. İlk kez hikayeyle tanışanlar ise karakterlerin duygusal yoğunluğuna vurgu yapan paylaşımlar yapıyor. Özellikle Kemal ve Füsun arasındaki ilişkinin ekrana yansıma biçimi sosyal medyada farklı yorumlarla tartışılıyor. Başrolü paylaşan Selahattin Paşalı ve Eylül Lize Kandemir’e övgüler sıralanıyor.