Masumiyet Müzesi İçin Sosyal Medyadan Yorum Yağdı

Masumiyet Müzesi İçin Sosyal Medyadan Yorum Yağdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
16.02.2026 - 16:14

Orhan Pamuk’un aynı adlı romanından uyarlanan Masumiyet Müzesi, ekran yolculuğuna güçlü bir başlangıç yaptı. Netflix’te 13 Şubat tarihinde yayına giren dizi, kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Yayınlandığı ilk günlerden itibaren hem edebiyat dünyasında hem de dizi takipçileri arasında konuşulmaya başlandı. Özellikle romanı daha önce okuyan izleyicilerin yorumları sosyal medyada dikkat çekti. Biz de Masumiyet Müzesi hakkında yapılan değerlendirmeleri ve öne çıkan yorumları sizler için derledik.

Masumiyet Müzesi
Masumiyet Müzesi

Eylül Lize Kandemir
Eylül Lize Kandemir

Masumiyet Müzesi dizisi, 1970’lerin İstanbul’unda geçen hikayesiyle izleyiciyi farklı bir döneme taşıyor.

Masumiyet Müzesi dizisi, 1970'lerin İstanbul'unda geçen hikayesiyle izleyiciyi farklı bir döneme taşıyor.

Netflix’te yayınlanmasının ardından platformun en çok izlenen yapımları arasına girerek dikkat çekici bir çıkış yaptı. Dizinin gündem olmasıyla birlikte romanın satışlarında da ciddi bir artış yaşandı ve birçok satış noktasında stokların hızla tükendiği konuşuldu. Romanı daha önce okuyan izleyiciler, ekrana taşınan atmosferin beklentilerini karşıladığını dile getiriyor. İlk kez hikayeyle tanışanlar ise karakterlerin duygusal yoğunluğuna vurgu yapan paylaşımlar yapıyor. Özellikle Kemal ve Füsun arasındaki ilişkinin ekrana yansıma biçimi sosyal medyada farklı yorumlarla tartışılıyor. Başrolü paylaşan Selahattin Paşalı ve Eylül Lize Kandemir’e övgüler sıralanıyor.

twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
yoksunn

dizide kıza komple tüm çevresi kafayı yedirtti sonunda