Selçuk Yöntem’in Bihter Filmine Yorumu Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
12.02.2026 - 19:18

Türk televizyon tarihine damga vuran yapımlar arasında yer alan Aşk-ı Memnu, yıllar geçse de etkisini kaybetmeyen dizilerden biri olmayı sürdürüyor. Dizinin karakterleri hala izleyicinin hafızasında canlılığını korurken, projeyle ilgili her yeni açıklama dikkatle takip ediliyor. Bu kez gündeme gelen isim ise dizinin unutulmaz Adnan Ziyagil’i Selçuk Yöntem oldu. Usta oyuncu, yıllar sonra aynı hikayeden uyarlanan sinema filmi hakkında görüşünü bildirdi.

Aşk-ı Memnu yalnızca kendi döneminin değil sonraki yılların da en çok konuşulan dizileri arasında yer alıyor.

Dizinin karakterleri, diyalogları ve sahneleri popüler kültürde kalıcı iz bıraktı. Halit Ziya Uşaklıgil’in romanından uyarlanan hikaye yıllar sonra sinema filmi olarak yeniden yorumlanmıştı. Başrolünde Farah Zeynep Abdullah’ın yer aldığı Bihter filmi vizyona girmeden önce bile tartışma yaratmıştı. Yapımda Boran Kuzum Behlül karakterini canlandırırken Hande Ataizi Firdevs rolünde izleyici karşısına çıkmıştı. Osman Sonant Adnan karakterini oynamış, Helin Kandemir ise Nihal rolüne hayat vermişti. Film duyurulduğu ilk günlerden itibaren özellikle dizinin sadık izleyicileri tarafından mercek altına alınmıştı.

Aşk-ı Memnu dizisinin Adnan’ı Selçuk Yöntem de filme dair yorumu dile getirdi.

Katıldığı bir programda kendisine filmle ilgili düşünceleri sorulduğunda beklenen açıklama geldi. Usta oyuncu soruya doğrudan yanıt vererek filmi beğenmediğini söyledi. “Açık konuşmak gerekirse, dürüst olmakta yarar var. Ben beğenmedim.” sözlerini dile getirdi.

İşte detaylar 👇

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio'da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
