Selçuk Yöntem’in Bihter Filmine Yorumu Gündem Oldu
Türk televizyon tarihine damga vuran yapımlar arasında yer alan Aşk-ı Memnu, yıllar geçse de etkisini kaybetmeyen dizilerden biri olmayı sürdürüyor. Dizinin karakterleri hala izleyicinin hafızasında canlılığını korurken, projeyle ilgili her yeni açıklama dikkatle takip ediliyor. Bu kez gündeme gelen isim ise dizinin unutulmaz Adnan Ziyagil’i Selçuk Yöntem oldu. Usta oyuncu, yıllar sonra aynı hikayeden uyarlanan sinema filmi hakkında görüşünü bildirdi.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aşk-ı Memnu yalnızca kendi döneminin değil sonraki yılların da en çok konuşulan dizileri arasında yer alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aşk-ı Memnu dizisinin Adnan’ı Selçuk Yöntem de filme dair yorumu dile getirdi.
İşte detaylar 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın