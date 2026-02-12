Selçuk Yöntem’in Bihter Filmine Yorumu Gündem Oldu

Türk televizyon tarihine damga vuran yapımlar arasında yer alan Aşk-ı Memnu, yıllar geçse de etkisini kaybetmeyen dizilerden biri olmayı sürdürüyor. Dizinin karakterleri hala izleyicinin hafızasında canlılığını korurken, projeyle ilgili her yeni açıklama dikkatle takip ediliyor. Bu kez gündeme gelen isim ise dizinin unutulmaz Adnan Ziyagil’i Selçuk Yöntem oldu. Usta oyuncu, yıllar sonra aynı hikayeden uyarlanan sinema filmi hakkında görüşünü bildirdi.