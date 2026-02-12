Kanbolat Görkem Arslan’ın Babası Tabutunu Öperek Son Yolculuğuna Uğurladı
Ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan’ın ani vefatıyla sanat camiası sarsıldı. Poyraz Karayel, Yer Gök Aşk, Bir Deli Rüzgar, Hayat Bazen Tatlıdır gibi dizilerle tanıdığımız yetenekli isim kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. Bugün de (12 Şubat) cenaze töreni gerçekleşti. Babasının tabutu öperek veda ettiği anlar objektiflere yansıdı.
1980 doğumlu Kanbolat Görkem Arslan 45 yaşında vefat etti.
Deniz Çakır’ın gözyaşları dinmedi, Birce Akalay ise “Hala inanamıyorum” dedi.
