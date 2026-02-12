onedio
Kanbolat Görkem Arslan’ın Babası Tabutunu Öperek Son Yolculuğuna Uğurladı

Elif Sude Yenidoğan
12.02.2026 - 17:40

Ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan’ın ani vefatıyla sanat camiası sarsıldı. Poyraz Karayel, Yer Gök Aşk, Bir Deli Rüzgar, Hayat Bazen Tatlıdır gibi dizilerle tanıdığımız yetenekli isim kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. Bugün de (12 Şubat) cenaze töreni gerçekleşti. Babasının tabutu öperek veda ettiği anlar objektiflere yansıdı.

Kaynak: 2. Sayfa

1980 doğumlu Kanbolat Görkem Arslan 45 yaşında vefat etti.

Ünlü oyuncu İstanbul’daki evinde 11 Şubat tarihinde fenalaştı. İlk müdahaleler için ambulansla Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak tüm uğraşlara rağmen hayatını kaybetti. Sanat camiası Arslan’ın vefatıyla derin üzüntü yaşadı.

Cenazesinin bugün (12 Şubat) ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedileceği duyurulmuştu. Birce Akalay, Deniz Çakır, Ebru Şahin, Nur Sürer gibi ünlü isimler cenazeye katılarak dostlarını son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Arslan’ın babasının vedası da yürekleri sızlattı. Babası, oğlunun tabutunu öperek veda etti.

2. Sayfa’nın cenaze töreninden aktardığı anlar 👇

Deniz Çakır’ın gözyaşları dinmedi, Birce Akalay ise “Hala inanamıyorum” dedi.

