Poyraz Karayel Oyuncuları Kanbolat Görkem Arslan’ın Cenaze Törenine Katıldı

Elif Sude Yenidoğan
12.02.2026 - 17:00

Yer aldığı birçok projedeki başarılı oyunculuğuyla adını hafızalara kazıyan Kanbolat Görkem Arslan evinde fenalaşarak hayatını kaybetmişti. Bugünse ünlü oyuncunun cenaze töreni gerçekleşti. Sanat camiasından tüm sevenleri cenazede yerini aldı. Kanal D’de yayınlanan Poyraz Karayel dizisindeki ekip arkadaşları da cenaze törenine katıldı. 

Kanbolat Görkem Arslan, Poyraz Karayel’deki Sefer rolüyle o dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu.

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün (11 şubat), İstanbul’da Cihangir’deki evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. 

Kariyerinde birçok projede yer alan yetenekli oyuncu sanat camiasında derin üzüntü yarattı. Ani vefatının ardından sevenleri tarafından sosyal medyada birçok veda paylaşımı yapıldı.

Cenazesinin, bugün (12 şubat) ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedileceği aktarılmıştı. Poyraz Karayel dizisinde birlikte rol aldığı oyuncu arkadaşları İlker Kaleli, Celal Nalçakan, Musa Uzunlar, Emel Çölgeçen, Burçin Terzioğlu ve Cem Cücenoğlu da arkadaşlarını son yolculuğuna uğurlamak için cenaze törenine katıldı.

