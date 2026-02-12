Poyraz Karayel Oyuncuları Kanbolat Görkem Arslan’ın Cenaze Törenine Katıldı
Yer aldığı birçok projedeki başarılı oyunculuğuyla adını hafızalara kazıyan Kanbolat Görkem Arslan evinde fenalaşarak hayatını kaybetmişti. Bugünse ünlü oyuncunun cenaze töreni gerçekleşti. Sanat camiasından tüm sevenleri cenazede yerini aldı. Kanal D’de yayınlanan Poyraz Karayel dizisindeki ekip arkadaşları da cenaze törenine katıldı.
Kanbolat Görkem Arslan, Poyraz Karayel’deki Sefer rolüyle o dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu.
Celal Nalçakan, Musa Uzunlar, Emel Çölgeçen ve Cem Cücenoğlu 👇
Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli 👇
