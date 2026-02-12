Poyraz Karayel Oyuncuları Kanbolat Görkem Arslan’ın Cenaze Törenine Katıldı

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün (11 şubat), İstanbul’da Cihangir’deki evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Kariyerinde birçok projede yer alan yetenekli oyuncu sanat camiasında derin üzüntü yarattı. Ani vefatının ardından sevenleri tarafından sosyal medyada birçok veda paylaşımı yapıldı.

Cenazesinin, bugün (12 şubat) ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedileceği aktarılmıştı. Poyraz Karayel dizisinde birlikte rol aldığı oyuncu arkadaşları İlker Kaleli, Celal Nalçakan, Musa Uzunlar, Emel Çölgeçen, Burçin Terzioğlu ve Cem Cücenoğlu da arkadaşlarını son yolculuğuna uğurlamak için cenaze törenine katıldı.