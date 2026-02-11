onedio
Hayatını Kaybeden Kanbolat Görkem Arslan’ın Ailesine Ünlü İsimlerden Anlamlı Ziyaret

Ecem Dalgıçoğlu
11.02.2026 - 14:50

45 yaşındaki Kanbolat Görkem Arslan’ın ani vefatının ardından, sanat camiası yasa boğuldu. Gece yarısı evinde fenalaşarak hayatını kaybeden oyuncunun ardından birçok ünlü isim ailesini yalnız bırakmadı.

Arslan’la geçmişte aynı setleri paylaşan meslektaşları, acı haberi alır almaz taziye için evine gitti.

Türk televizyon ve tiyatro dünyasını sarsan 45 yaşındaki Kanbolat Görkem Arslan’ın ani vefatının ardından, sanat camiası yasa boğuldu.

11 Şubat 2026 günü hayatını kaybettiği öğrenilen Arslan'ın İstanbul’daki evinde fenalaştığı ve kalp krizi geçirdiği söylendi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan oyuncu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Genç yaşta gelen bu kayıp sanat camiasını yasa boğarken, birçok ünlü isim Arslan’ın evine giderek ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

