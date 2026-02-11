Hayatını Kaybeden Kanbolat Görkem Arslan’ın Ailesine Ünlü İsimlerden Anlamlı Ziyaret
45 yaşındaki Kanbolat Görkem Arslan’ın ani vefatının ardından, sanat camiası yasa boğuldu. Gece yarısı evinde fenalaşarak hayatını kaybeden oyuncunun ardından birçok ünlü isim ailesini yalnız bırakmadı.
Arslan’la geçmişte aynı setleri paylaşan meslektaşları, acı haberi alır almaz taziye için evine gitti.
Genç yaşta gelen bu kayıp sanat camiasını yasa boğarken, birçok ünlü isim Arslan’ın evine giderek ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Deniz Çakır gözyaşlarına hakim olamadı👇🏻
