45 Yaşında Hayatını Kaybeden Kanbolat Görkem Arslan'ın Eşinin Paylaşımı Duygulandırdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.02.2026 - 12:48

Türk tiyatro ve televizyon dünyasını sarsan 45 yaşındaki Kanbolat Görkem Arslan’ın vefatının ardından, eşi Hicran Akın’ın geçmişte yaptığı bir paylaşım yeniden gündeme geldi.

Türk tiyatro ve televizyon dünyası, 45 yaşında hayatını kaybeden Kanbolat Görkem Arslan’ın ani vefatıyla sarsıldı.

Edinilen bilgilere göre evinde fenalaşan oyuncunun kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç yaşta gelen bu kayıp, büyük üzüntü yarattı.

Geniş kitlelerin hafızasına en çok Poyraz Karayel dizisinde hayat verdiği Sefer karakteriyle kazınan Kanbolat Görkem Arslan evinde rahatsızlanarak yaşamını yitirmesiyle sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğdu.

45 yaşında hayatını kaybeden Kanbolat Görkem Arslan'ın son paylaşımı görenleri duygulandırmıştı:

Acı haberin ardından oyuncunun eşi Hicran Akın Arslan’ın geçmişte yaptığı bir paylaşım yeniden gündeme geldi.

4 Kasım 2024’te paylaşılan karede Hicran Akın ve Kanbolat Görkem Arslan'ın neşeli ve samimi pozu oyuncunun vefatı sonrası gündem oldu. Hicran Akın’ın fotoğrafın altına yazdığı “Su gibi ömrün olsun, o da benimle olsun 🧡” notu yürekleri burktu.

