Meryem Uzerli'nin Kızı Lara Kocaman Oldu!

Uzerli’yi elbette en çok Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem Sultan performansıyla tanıyoruz. Dizi başlı başına bir fenomendi ama Hürrem karakterinin bu kadar konuşulmasında Meryem Uzerli’nin payı tartışılmazdı. Güzelliği, enerjisi ve samimiyetiyle bir döneme damga vurmuştu.

Tam da o dönemlerde iş insanı Can Ateş’le bir ilişkiye başlamıştı Uzerli. İstanbul gecelerinde birlikte görüntüleniyor, ilişkisini her zamanki samimi tavrıyla kabul ediyordu. Ancak masal uzun sürmedi. Hamilelik süreci çalkantılı geçti; Uzerli hem ilişkisinin bitişini hem de yaşadığı tükenmişlik sendromunu açıkça dile getirdi. Ardından ani bir kararla hem diziden hem Türkiye’den ayrıldı.

Bu ilişkiden dünyaya gelen kızı Lara Jemima, 10 Şubat 2014 doğumlu. Uzerli, kızını Almanya’da tek başına büyüttü. Yıllar içinde ikinci kızı Lily Koi de dünyaya geldi.

İki kız annesi olan Uzerli’nin büyük kızı Lara Jemima ve küçük kızı Lily Koi, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarında karşımıza çıkıyor.