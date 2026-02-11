onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Meryem Uzerli'nin Kızı Lara Kocaman Oldu!

Meryem Uzerli'nin Kızı Lara Kocaman Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.02.2026 - 09:38

Ekranlara her dönüşü olay olan, özel hayatı ise yıllardır mercek altında tutulan Meryem Uzerli, bu kez yer aldığı yapımla değil özel hayatıyla gündemde. Son olarak Şakir Paşa Ailesi dizisinde Rozali karakteriyle izlediğimiz Uzerli, büyük kızı Lara’nın 12. yaş gününü kutladığı karelerle sosyal medyada gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ekranlara ara verse bile gündemden hiç düşmeyen isimlerden biri olan Meryem Uzerli, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yakından takip ediliyor.

Ekranlara ara verse bile gündemden hiç düşmeyen isimlerden biri olan Meryem Uzerli, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yakından takip ediliyor.

Uzerli’yi elbette en çok Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem Sultan performansıyla tanıyoruz. Dizi başlı başına bir fenomendi ama Hürrem karakterinin bu kadar konuşulmasında Meryem Uzerli’nin payı tartışılmazdı. Güzelliği, enerjisi ve samimiyetiyle bir döneme damga vurmuştu.

Tam da o dönemlerde iş insanı Can Ateş’le bir ilişkiye başlamıştı Uzerli. İstanbul gecelerinde birlikte görüntüleniyor, ilişkisini her zamanki samimi tavrıyla kabul ediyordu. Ancak masal uzun sürmedi. Hamilelik süreci çalkantılı geçti; Uzerli hem ilişkisinin bitişini hem de yaşadığı tükenmişlik sendromunu açıkça dile getirdi. Ardından ani bir kararla hem diziden hem Türkiye’den ayrıldı.

Bu ilişkiden dünyaya gelen kızı Lara Jemima, 10 Şubat 2014 doğumlu. Uzerli, kızını Almanya’da tek başına büyüttü. Yıllar içinde ikinci kızı Lily Koi de dünyaya geldi.

İki kız annesi olan Uzerli’nin büyük kızı Lara Jemima ve küçük kızı Lily Koi, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarında karşımıza çıkıyor.

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli’nin 10 Şubat 2014 tarihinde dünyaya gelen en büyük kızı Lara Jemima 12 yaşına bastı.

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli’nin 10 Şubat 2014 tarihinde dünyaya gelen en büyük kızı Lara Jemima 12 yaşına bastı.

Lara geçtiğimiz günlerde 12 yaşına bastı. Meryem Uzerli, kızının doğum gününü evde düzenlediği Pop Demon Hunters temalı bir partiyle kutladı.

Kızlarının doğum günü kutlamalarına gösterdiği özenle öne çıkan Meryem Uzerli yine en küçük detaya kadar düşündü. Peruk takan Uzerli'nin kızıyla pozları beğeni topladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın