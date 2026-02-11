Meryem Uzerli'nin Kızı Lara Kocaman Oldu!
Ekranlara her dönüşü olay olan, özel hayatı ise yıllardır mercek altında tutulan Meryem Uzerli, bu kez yer aldığı yapımla değil özel hayatıyla gündemde. Son olarak Şakir Paşa Ailesi dizisinde Rozali karakteriyle izlediğimiz Uzerli, büyük kızı Lara’nın 12. yaş gününü kutladığı karelerle sosyal medyada gündem oldu.
Ekranlara ara verse bile gündemden hiç düşmeyen isimlerden biri olan Meryem Uzerli, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yakından takip ediliyor.
Ünlü oyuncu Meryem Uzerli’nin 10 Şubat 2014 tarihinde dünyaya gelen en büyük kızı Lara Jemima 12 yaşına bastı.
