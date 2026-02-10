Nereden Nereye! Bad Bunny'nin Ünlü Olmadan Önceki İşi ve Eski Hali Ortaya Çıktı

Ancak bu başarıların arkasında sıradan bir hikaye yok: Bir zamanlar Porto Riko'da bir süpermarkette kasiyer olarak çalışan Bad Bunny, müziğe olan tutkusunu bırakmadı ve kendi şarkılarını SoundCloud’a yükleyerek kariyerinin tohumlarını attı.

Bu mütevazı başlangıç, yıllar içinde büyüyerek bugün Bad Bunny'i dünya müzik sahnesinin zirvesine taşıdı. Bad Bunny, 68. Grammy Ödülleri’nde “Debí Tirar Más Fotos” albümüyle Yılın Albümü ödülünü kazanarak bu başarıya ulaşan ilk tamamen İspanyolca albümün sahibi oldu; bu da Latin müziğinin global alandaki yükselişinin bir göstergesi oldu.