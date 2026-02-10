Nereden Nereye! Bad Bunny'nin Ünlü Olmadan Önceki İşi ve Eski Hali Ortaya Çıktı
Bugün Grammy sahnesinde ödüller alan, Super Bowl gibi dev organizasyonlarda boy gösteren Bad Bunny’nin geçmişine ait fotoğraf, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Market üniformasıyla çekilen kare, ünlü yıldızın şöhretten önceki hayatını gözler önüne sererken, “sıfırdan zirveye” uzanan hikayesini yeniden gündeme taşıdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bugün müzik tarihinin en büyük sahnelerinden biri olan 2026 Super Bowl devre arası gösterisinde, Bad Bunny tümü İspanyolca şarkılarla sahne alan ilk sanatçı olarak tarihe geçti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bad Bunny'nin sadece Grammy ile sınırlı kalmayan başarıları, Super Bowl devre arası sahnesini tamamen İspanyolca gerçekleştirdiği açılışla taçlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın