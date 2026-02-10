onedio
Nereden Nereye! Bad Bunny'nin Ünlü Olmadan Önceki İşi ve Eski Hali Ortaya Çıktı

Ecem Dalgıçoğlu
10.02.2026 - 13:40

Bugün Grammy sahnesinde ödüller alan, Super Bowl gibi dev organizasyonlarda boy gösteren Bad Bunny’nin geçmişine ait fotoğraf, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Market üniformasıyla çekilen kare,  ünlü yıldızın şöhretten önceki hayatını gözler önüne sererken, “sıfırdan zirveye” uzanan hikayesini yeniden gündeme taşıdı.

Bugün müzik tarihinin en büyük sahnelerinden biri olan 2026 Super Bowl devre arası gösterisinde, Bad Bunny tümü İspanyolca şarkılarla sahne alan ilk sanatçı olarak tarihe geçti.

Ancak bu başarıların arkasında sıradan bir hikaye yok: Bir zamanlar Porto Riko'da bir süpermarkette kasiyer olarak çalışan Bad Bunny, müziğe olan tutkusunu bırakmadı ve kendi şarkılarını SoundCloud’a yükleyerek kariyerinin tohumlarını attı. 

Bu mütevazı başlangıç, yıllar içinde büyüyerek bugün Bad Bunny'i dünya müzik sahnesinin zirvesine taşıdı. Bad Bunny, 68. Grammy Ödülleri’nde “Debí Tirar Más Fotos” albümüyle Yılın Albümü ödülünü kazanarak bu başarıya ulaşan ilk tamamen İspanyolca albümün sahibi oldu; bu da Latin müziğinin global alandaki yükselişinin bir göstergesi oldu.

Bad Bunny'nin sadece Grammy ile sınırlı kalmayan başarıları, Super Bowl devre arası sahnesini tamamen İspanyolca gerçekleştirdiği açılışla taçlandı.

Bu fotoğrafın ortaya çıkmasıyla birlikte Bad Bunny’nin ilham veren yükseliş hikayesi bir kez daha gündeme geldi. Bugün Grammy sahnesinde ödüller alan, Super Bowl gibi dev organizasyonlarda boy gösteren global bir yıldız olan Bad Bunny’nin, geçmişte kasiyerlik yaptığı öğrenildi. Şimdilerde çabalarının karşılığını alarak başarıdan başarıya koşan ismin kariyer yolculuğu dikkat çekti.

