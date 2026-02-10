Kibariye’den Estetik ve Botoks Açıklaması: “Bu Gördüğünü Allah Yarattı”

“Kim Bilir”, “Gidemem”, “Sil Baştan”, “Kara Kış”, “Ah İstanbul” ve daha sayısız şarkısıyla hem hüzünlü anların hem de eğlenceli sofraların vazgeçilmez sesi olmayı başaran Kibariye, yıllardır listelerden ve hafızalardan düşmüyor. Kendine has yorumu, güçlü sesi ve duyguyu iliklere kadar geçiren şarkılarıyla Türk müziğinde bambaşka bir yere sahip olan sanatçı, sadece şarkılarıyla değil hayat hikayesiyle de her dönem konuşulmayı başarıyor.