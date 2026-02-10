Yüz Nakli Yaptıran Didem Ceran Operasyondan Sonraki Halini Paylaştı

Didem Ceran, 'Türkiye'de geçirdiğim ameliyat daha basit bir işlemdi ve buna rağmen 5. güne kadar ciddi ağrılar yaşadım. Kore'de ise durum bambaşkaydı' sözleriyle Kore’ye giderek yüzünde kapsamlı bir estetik operasyon geçirdiğini açıklamıştı.

'Burada çene kemiklerim yeniden yapılandırıldı, geriye alındı, kemikler kesildi, çıkan kemik dokusu toz haline getirilip dolgu olarak kullanıldı' şeklinde operasyonu anlatan isim günden güne yaşadığı değişimi paylaşmaya devam ediyor.