Yüz Nakli Yaptıran Didem Ceran Operasyondan Sonraki Halini Paylaştı

Ecem Dalgıçoğlu
10.02.2026 - 11:26

Estetik dünyasında sınırları zorlayan bir hamle de Didem Ceran’dan geldi. Eski Survivor yarışmacısı, Güney Kore’de geçirdiği kapsamlı estetik operasyonla yeniden magazin gündemine oturdu. Yüzündeki ödem ve morluklarla dikkat çeken Ceran, bıçak altına yattığı süreci tüm detaylarıyla takipçileriyle paylaşırken, yaşadığı süreci anlattığı anlar kısa sürede sosyal medyada yankı uyandırdı.

2006 yılında katıldığı Oryantal Star yarışmasıyla tanınan, 2011’de Survivor’daki performansıyla adını geniş kitlelere duyuran Didem Ceran, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.

Didem Ceran, 'Türkiye'de geçirdiğim ameliyat daha basit bir işlemdi ve buna rağmen 5. güne kadar ciddi ağrılar yaşadım. Kore'de ise durum bambaşkaydı' sözleriyle Kore’ye giderek yüzünde kapsamlı bir estetik operasyon geçirdiğini açıklamıştı.

'Burada çene kemiklerim yeniden yapılandırıldı, geriye alındı, kemikler kesildi, çıkan kemik dokusu toz haline getirilip dolgu olarak kullanıldı' şeklinde operasyonu anlatan isim günden güne yaşadığı değişimi paylaşmaya devam ediyor.

“Yüz naklimin 16. günü” diyerek paylaşım yapan Survivor eski yarışmacısı Didem Ceran, geçirdiği ağır operasyonun detaylarını anlattı.

Ecem Dalgıçoğlu
