Eşinin Soyadını 10 Yıl Sonra Profiline Ekleyen Gülşen'den Yorumlara Cevap!
Gülşen’in eşi Ozan Çolakoğlu'nun soyadını evliliklerinin üzerinden tam 10 yıl geçtikten sonra Instagram profiline eklemesi, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Bu hamle “neden şimdi?” sorularını beraberinde getirirken, yapılan yorumlar da peş peşe geldi. Sessiz kalmayan Gülşen ise olayı goygoya vurdu!
Gülşen ile ünlü aranjör Ozan Çolakoğlu’nun yolları müzik sayesinde kesişmiş, İkili, 2000’li yılların başında stüdyo ortamında tanışmıştı.
Gülşen’in evlendikten yaklaşık 10 yıl sonra sosyal medya profiline “Çolakoğlu” soyadını eklemesi, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
