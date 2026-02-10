onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Eşinin Soyadını 10 Yıl Sonra Profiline Ekleyen Gülşen'den Yorumlara Cevap!

Eşinin Soyadını 10 Yıl Sonra Profiline Ekleyen Gülşen'den Yorumlara Cevap!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.02.2026 - 15:47

Gülşen’in eşi Ozan Çolakoğlu'nun soyadını evliliklerinin üzerinden tam 10 yıl geçtikten sonra Instagram profiline eklemesi, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Bu hamle “neden şimdi?” sorularını beraberinde getirirken, yapılan yorumlar da peş peşe geldi. Sessiz kalmayan Gülşen ise olayı goygoya vurdu!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gülşen ile ünlü aranjör Ozan Çolakoğlu’nun yolları müzik sayesinde kesişmiş, İkili, 2000’li yılların başında stüdyo ortamında tanışmıştı.

Gülşen ile ünlü aranjör Ozan Çolakoğlu’nun yolları müzik sayesinde kesişmiş, İkili, 2000’li yılların başında stüdyo ortamında tanışmıştı.

Ozan Çolakoğlu’nun Gülşen’in şarkılarında aranjör olarak yer almasıyla başlayan yakınlık zamanla aşka dönüştü.

Yıllar süren birlikteliğin ardından çift, 2016 yılında sade ve gizli bir nikah töreniyle evlendi. Düğün yerine sadece nikah tercih eden Gülşen ve Ozan Çolakoğlu evliliklerinden kısa bir süre sonra, 29 Ocak 2017’de oğulları Azur Benan'ı kucaklarına aldı.

Gülşen’in evlendikten yaklaşık 10 yıl sonra sosyal medya profiline “Çolakoğlu” soyadını eklemesi, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Gülşen’in evlendikten yaklaşık 10 yıl sonra sosyal medya profiline “Çolakoğlu” soyadını eklemesi, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Gülşen, Instagram profiline eşi Ozan Çolakoğlu’nun soyadını 10 yıl sonra eklemesiyle yorumların ardı arkası kesilmedi. Konuyla ilgili yapılan paylaşımlara esprili bir yanıt veren sanatçı, 'Kız oldu mu o kadar hiç söylemiyorsunuz” notunu düşerek paylaşımda bulundu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın