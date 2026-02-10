onedio
Danla Bilic'i Darp Eden Eski Sevgilisinin Cezası Belli Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
10.02.2026 - 14:43

Fenomen Danla Bilic’i bir kafeteryada darp eden eski sevgilisi Berk Çetin hakkında karar açıklandı. İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, sanık Berk Çetin’in 5 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Danla Bilic, Ocak 2025’te ilişkilerinin sona ermesinin ardından eski sevgilisi Berk Çetin’in sürekli taciz, takip, tehdit ve fiziki şiddet davranışları sergilediğini sosyal medya üzerinden duyurdu.

Bilic’in iddiasına göre Çetin, haklarında verilen uzaklaştırma kararına rağmen defalarca yasal sınırı ihlal ederek peşini bırakmadı, evinin önüne geldi ve sürekli tacizlerde bulundu.

Bunların ardından 11 Nisan 2025’te, Eyüpsultan’daki üye olduğu spor kulübünün restoranında eski sevgilisi Berk Çetin tarafından fiziksel saldırıya uğradığına dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 

Saldırı sonrası Bilic, maruz kaldığı şiddetin ardından darp raporu aldı ve bu raporla birlikte Aile İçi Şiddet Bürosu ile savcılığa resmi şikayette bulundu. 

Olayın ardından Berk Çetin 12 Nisan 2025’te gözaltına alındı ve tutuklandı. Ancak daha sonra serbest bırakıldı. Bilic, serbest kalmasının ardından eski erkek arkadaşının ölüm tehditleri savurduğunu da iddia etti.

Görülen duruşmada tutuksuz sanık Berk Çetin mahkeme salonunda hazır bulunurken, Danla Bilic duruşmaya katılmadı.

Savunmasında pişman olduğunu dile getiren Çetin, “Yapmamam gereken bir şeydi, bir hata yaptım, pişmanım” ifadelerini kullandı.

Adli Tıp Kurumu raporuna göre Danla Bilic’in yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilebilir nitelikte olduğu kaydedildi. Ayrıca dosyada, suçun uzlaştırma kapsamında olduğu ancak yapılan uzlaştırma girişimlerinin olumsuz sonuçlandığı bilgisine de yer verildi.

Hazırlanan iddianamede Berk Çetin hakkında ‘kadına karşı basit yaralama’ suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti. Mahkeme, bu talep doğrultusunda sanığa 5 ay hapis cezası verdi.

Magazin Editörü
