Danla Bilic'i Darp Eden Eski Sevgilisinin Cezası Belli Oldu!

Bilic’in iddiasına göre Çetin, haklarında verilen uzaklaştırma kararına rağmen defalarca yasal sınırı ihlal ederek peşini bırakmadı, evinin önüne geldi ve sürekli tacizlerde bulundu.

Bunların ardından 11 Nisan 2025’te, Eyüpsultan’daki üye olduğu spor kulübünün restoranında eski sevgilisi Berk Çetin tarafından fiziksel saldırıya uğradığına dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Saldırı sonrası Bilic, maruz kaldığı şiddetin ardından darp raporu aldı ve bu raporla birlikte Aile İçi Şiddet Bürosu ile savcılığa resmi şikayette bulundu.

Olayın ardından Berk Çetin 12 Nisan 2025’te gözaltına alındı ve tutuklandı. Ancak daha sonra serbest bırakıldı. Bilic, serbest kalmasının ardından eski erkek arkadaşının ölüm tehditleri savurduğunu da iddia etti.