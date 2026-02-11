Botoks Yüzünden Bir Kaşı Havada Kalan Ebru Şancı Kendini Tiye Aldı!
Bir dönem podyumların iddialı isimlerinden olan, şimdilerde ise hem aile hayatı hem de açıklamalarıyla sık sık magazin gündemine gelen Ebru Şancı Öztürk, bu kez estetik deneyimiyle konuşuluyor. İngiltere’de yaptırdığı botoks işlemi sonrası tek kaşının havada kalması dikkat çeken Şancı, yaşadığı değişimi saklamak yerine esprili bir dille paylaşmayı tercih etti. “Bir kaşım havada kaldı” sözleriyle durumu tiye alan Şancı’nın o anları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir dönem podyumların aranan isimlerinden olan, şimdilerde ise sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ebru Şancı Öztürk, bu kez yaptırdığı işlemle gündeme geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda botoksun dozajının fazla kaçtığını belirten Şancı, yüzündeki asimetriyi esprili bir şekilde anlattı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın