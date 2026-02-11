Botoks Yüzünden Bir Kaşı Havada Kalan Ebru Şancı Kendini Tiye Aldı!

Bir dönem podyumların iddialı isimlerinden olan, şimdilerde ise hem aile hayatı hem de açıklamalarıyla sık sık magazin gündemine gelen Ebru Şancı Öztürk, bu kez estetik deneyimiyle konuşuluyor. İngiltere’de yaptırdığı botoks işlemi sonrası tek kaşının havada kalması dikkat çeken Şancı, yaşadığı değişimi saklamak yerine esprili bir dille paylaşmayı tercih etti. “Bir kaşım havada kaldı” sözleriyle durumu tiye alan Şancı’nın o anları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.