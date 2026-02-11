onedio
Botoks Yüzünden Bir Kaşı Havada Kalan Ebru Şancı Kendini Tiye Aldı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.02.2026 - 08:51

Bir dönem podyumların iddialı isimlerinden olan, şimdilerde ise hem aile hayatı hem de açıklamalarıyla sık sık magazin gündemine gelen Ebru Şancı Öztürk, bu kez estetik deneyimiyle konuşuluyor. İngiltere’de yaptırdığı botoks işlemi sonrası tek kaşının havada kalması dikkat çeken Şancı, yaşadığı değişimi saklamak yerine esprili bir dille paylaşmayı tercih etti. “Bir kaşım havada kaldı” sözleriyle durumu tiye alan Şancı’nın o anları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Bir dönem podyumların aranan isimlerinden olan, şimdilerde ise sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ebru Şancı Öztürk, bu kez yaptırdığı işlemle gündeme geldi.

2015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile sade bir nikâhla dünyaevine giren Şancı, evliliğini üç çocukla taçlandırmıştı. Çiftin ikiz kızları Ceylin ve Mila ile oğulları Kürşad Fırat, zaman zaman sosyal medyada da karşımıza çıkıyor.

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda botoksun dozajının fazla kaçtığını belirten Şancı, yüzündeki asimetriyi esprili bir şekilde anlattı.

