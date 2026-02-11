Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ın Sosyal Medya Hamlesi Ayrılığı Kesinleştirdi!
Magazin dünyasının bir dönem en çok konuşulan çiftlerinden olan Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka, son günlerde sosyal medya hamleleriyle yeniden gündeme geldi. Uzun süredir ilişkilerini göz önünde yaşayan ikili cephesinde yaşanan gelişmeler, “Ayrılık mı geldi?” sorularını beraberinde getirdi.
Önce fotoğraflar silindi, ardından imalı paylaşımlar geldi. Takipten çıkma hamlesi ayrılık iddialarını kuvvetlendirdi.
Şimdilerde ekranlarda başarılı performansıyla adından söz ettiren Kubilay Aka ile oyuncu Hafsanur Sancaktutan’ın aşkı kısa sürede magazin gündemine taşınmıştı.
İddiaları güçlendiren hamle ise sosyal medyadan geldi. İkili birbirini takipten çıktı.
