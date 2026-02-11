onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ın Sosyal Medya Hamlesi Ayrılığı Kesinleştirdi!

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ın Sosyal Medya Hamlesi Ayrılığı Kesinleştirdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.02.2026 - 11:17

Magazin dünyasının bir dönem en çok konuşulan çiftlerinden olan Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka, son günlerde sosyal medya hamleleriyle yeniden gündeme geldi. Uzun süredir ilişkilerini göz önünde yaşayan ikili cephesinde yaşanan gelişmeler, “Ayrılık mı geldi?” sorularını beraberinde getirdi.

Önce fotoğraflar silindi, ardından imalı paylaşımlar geldi. Takipten çıkma hamlesi ayrılık iddialarını kuvvetlendirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şimdilerde ekranlarda başarılı performansıyla adından söz ettiren Kubilay Aka ile oyuncu Hafsanur Sancaktutan’ın aşkı kısa sürede magazin gündemine taşınmıştı.

Şimdilerde ekranlarda başarılı performansıyla adından söz ettiren Kubilay Aka ile oyuncu Hafsanur Sancaktutan’ın aşkı kısa sürede magazin gündemine taşınmıştı.

İkili yaklaşık 2 yıl boyunca birlikte olduklarını saklamadan yaşamış, sık sık etkinliklerde ve paylaşımlarda bir arada görünmüşlerdi. Çift, ilişkilerinin ilk döneminde romantik anlar paylaşmış, hatta Aka’nın yaptığı jestler ve birlikte çıktıkları tatiller magazin sayfalarına konu olmuştu.

Ancak son dönemde aralarında kriz yaşandığı ve bu kriz nedeniyle ayrılık iddialarının ortaya çıktığı konuşuldu. Bazı magazin programlarında, Aka’nın eski bir ilişkiyle ilgili tekrar iletişime geçtiği iddiası gündeme taşındı ve bunun çiftin arasını açtığı öne sürüldü.

Detaylardan bahsetmiştik:

İddiaları güçlendiren hamle ise sosyal medyadan geldi. İkili birbirini takipten çıktı.

İddiaları güçlendiren hamle ise sosyal medyadan geldi. İkili birbirini takipten çıktı.

Sürecin ilk adımı Hafsanur’dan geldi; güzel oyuncu, Instagram hesabındaki birlikte oldukları fotoğrafları sessiz sedasız kaldırdı. Bu hamle “ayrılık” sorularını beraberinde getirirken, kısa süre sonra Kubilay Aka’dan gelen aşk acısı temalı, imalı paylaşım iddiaları iyice alevlendirdi.

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ın birbirini sosyal medyadan takipten çıkması ayrılığı kesinleştirdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
1
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın