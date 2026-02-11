Ahmet Kural ve Eşi Çağla Gizem Şahin Oğulları Demir'in Yüzünü İlk Kez Paylaştı!
Magazin dünyasının göz önünde ama bir o kadar da sakin çiftlerinden biri olan Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Şahin, bu kez minik oğullarıyla gündeme geldi. 2023 yılında evlenerek ilişkilerini taçlandıran çift, önce 5 Nisan 2024’te dünyaya gelen ilk oğulları Kemal’i, ardından Eylül 2025’te doğan ikinci oğulları Demir’i kucaklarına almıştı.
Yaklaşık 5 aylık olan Demir’in yüzünü ilk kez paylaşan ünlü çift, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Magazinin dikkat çeken çiftlerinden biri olan Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Şahin, mutlu evlilikleriyle sık sık gündeme geliyor.
Çift, Eylül ayında dünyaya gelen minik oğulları Demir’in yüzünü ilk kez paylaştı.
