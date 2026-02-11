onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ahmet Kural ve Eşi Çağla Gizem Şahin Oğulları Demir'in Yüzünü İlk Kez Paylaştı!

Ahmet Kural ve Eşi Çağla Gizem Şahin Oğulları Demir'in Yüzünü İlk Kez Paylaştı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.02.2026 - 10:27

Magazin dünyasının göz önünde ama bir o kadar da sakin çiftlerinden biri olan Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Şahin, bu kez minik oğullarıyla gündeme geldi. 2023 yılında evlenerek ilişkilerini taçlandıran çift, önce 5 Nisan 2024’te dünyaya gelen ilk oğulları Kemal’i, ardından Eylül 2025’te doğan ikinci oğulları Demir’i kucaklarına almıştı.

Yaklaşık 5 aylık olan Demir’in yüzünü ilk kez paylaşan ünlü çift, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Magazinin dikkat çeken çiftlerinden biri olan Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Şahin, mutlu evlilikleriyle sık sık gündeme geliyor.

Magazinin dikkat çeken çiftlerinden biri olan Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Şahin, mutlu evlilikleriyle sık sık gündeme geliyor.

4 yıllık birlikteliklerini 2023 yılında nikah masasına taşıyan çift, kısa süre sonra ilk bebek müjdesini vermişti.

Ünlü çift, ilk oğulları Kemal’i 5 Nisan 2024’te kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Aile mutluluğunu gözlerden uzak ama samimi paylaşımlarla sürdüren Kural ve Şahin çifti, 2025 yazında ikinci bebek haberini duyurmuş, Eylül 2025’te dünyaya gelen ikinci oğulları Demir ile yeniden anne-baba olmanın sevincini tatmıştı.

Çift, Eylül ayında dünyaya gelen minik oğulları Demir’in yüzünü ilk kez paylaştı.

Çift, Eylül ayında dünyaya gelen minik oğulları Demir’in yüzünü ilk kez paylaştı.

Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Şahin Yaklaşık 5 aylık olan minik Demir’in yüzünü ilk kez paylaştılar. Paylaşılan karede Demir’in tatlılığı adeta büyüledi!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın