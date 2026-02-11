Ani Vefatıyla Yasa Boğan Kanbolat Görkem Arslan'ın Saatler Önce Yaptığı Paylaşım Yürek Burktu
Yaşadığı ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren Kanbolat Görkem Arslan'ın genç yaşta gelen vefat haberi sanat camiasını ve hayranlarını yasa boğdu.
Tiyatro kökenli olan Arslan’ı geniş kitleler özellikle Poyraz Karayel dizisinde hayat verdiği Sefer karakteriyle tanımıştı. Ardından pek çok başarılı projede yer alan oyuncu, ekranlardaki güçlü performansıyla hafızalara kazınmıştı.
Arslan’ın, ölümünden yalnızca saatler önce yaptığı paylaşım ise yürekleri burktu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk dizi ve tiyatro dünyasının sevilen isimlerinden Kanbolat Görkem Arslan, 45 yaşında hayata veda etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Vefatından saatler önce sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan Kanbolat Görkem Arslan o sözleriyle yürek burktu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın