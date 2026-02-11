onedio
Ani Vefatıyla Yasa Boğan Kanbolat Görkem Arslan'ın Saatler Önce Yaptığı Paylaşım Yürek Burktu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.02.2026 - 11:47

Yaşadığı ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren Kanbolat Görkem Arslan'ın genç yaşta gelen vefat haberi sanat camiasını ve hayranlarını yasa boğdu.

Tiyatro kökenli olan Arslan’ı geniş kitleler özellikle Poyraz Karayel dizisinde hayat verdiği Sefer karakteriyle tanımıştı. Ardından pek çok başarılı projede yer alan oyuncu, ekranlardaki güçlü performansıyla hafızalara kazınmıştı.

Arslan’ın, ölümünden yalnızca saatler önce yaptığı paylaşım ise yürekleri burktu.

Türk dizi ve tiyatro dünyasının sevilen isimlerinden Kanbolat Görkem Arslan, 45 yaşında hayata veda etti.

2004 yılında Çemberimde Gül Oya ile ekranlara adım atan Kanbolat Görkem Arslan, Ezel, Yer Gök Aşk, Hayat Bazen Tatlıdır ve özellikle Poyraz Karayel’de canlandırdığı Sefer Kılıçaslan karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştı.

Kanbolat Görkem Arslan, 11 Şubat 2026 tarihinde 45 yaşında hayatını kaybetti. Arslan, İstanbul Beyoğlu’ndaki evinde gece saatlerinde aniden rahatsızlandı. Eşinin ihbarı üzerine sağlık ekipleri tarafından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Vefatından saatler önce sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan Kanbolat Görkem Arslan o sözleriyle yürek burktu.

Evinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybeden Kanbolat Görkem Arslan, geride yürek burkan bir detay bıraktı. Oyuncunun vefatından yalnızca saatler önce yaptığı sosyal medya paylaşımı, sevenlerini derinden etkiledi.

Arslan, tiyatro oyunu için kendisini İstanbul’a davet eden bir izleyicisine “Geliyoruz az kaldı birader…” yanıtını vermişti.

