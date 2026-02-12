Celil Nalçakan, Eski Bir Fotoğrafla Kanbolat Görkem Arslan'ın Ani Vefatına Üzüntüsünü Dile Getirdi

Kanbolat Görkem Arslan'ın, kalp krizi geçirmesinin ardından tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenilmişti. Tüm sevenleri yasa boğulurken eski rol arkadaşları da birer birer üzüntülerini dile getirmişlerdi. Poyraz Karayel'de birlikte rol aldığı ve dostluğunu sürdürdüğü isimler, eski fotoğraflarıyla acılarını paylaştılar.

Celil Nalçakan, 2021 yılına ait bir fotoğrafla bugün bir kez daha duygularını dile getirdi.