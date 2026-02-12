onedio
Celil Nalçakan, Eski Bir Fotoğrafla Kanbolat Görkem Arslan'ın Ani Vefatına Üzüntüsünü Dile Getirdi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
12.02.2026 - 13:10

Kanbolat Görkem Arslan'ın, kalp krizi geçirmesinin ardından tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenilmişti. Tüm sevenleri yasa boğulurken eski rol arkadaşları da birer birer üzüntülerini dile getirmişlerdi. Poyraz Karayel'de birlikte rol aldığı ve dostluğunu sürdürdüğü isimler, eski fotoğraflarıyla acılarını paylaştılar.

Celil Nalçakan, 2021 yılına ait bir fotoğrafla bugün bir kez daha duygularını dile getirdi.

Kanbolat Görkem Arslan'ın ani vefatının ardından sanat camiası yasa boğuldu.

Başta yakınları olmak üzere birlikte rol aldığı oyuncular ve hayranları vefat haberini almalarından bu yana yaslarını paylaşıyorlar. Özellikle Poyraz Karayel'de birlikte oynadığı oyuncular bu ani gelen acı haberi kabullenmekte güçlük çektileri.

Poyraz Karayel'den bu yana Kanbolat Görkem Arslan'la dostlukları süren Celil Nalçakan, dün üzüntüsünü dile getirmişti.

Vefat haberini kabullenmekte güçlük çeken Celil Nalçakan, 2021 yılına ait bir fotoğraflarını paylaştı. Nalçakan fotoğrafa, 'Robin elini, senin omzuna atmış... 2021'miş... Bir varmış, bir yokmuş.' notunu düştü.

