Yeni Dizi Zirveyi Ele Geçirdi: 11 Şubat Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı

Yeni Dizi Zirveyi Ele Geçirdi: 11 Şubat Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı

12.02.2026 - 11:47

11 Şubat Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

Eşref Rüya, Yeraltı Sahipsizler ve Kuruluş Orhan dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 11 Şubat Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. NOW'ın yeni dizisi Yeraltı, reytinglerde muazzam bir başarı elde etti. Yeraltı dizisi 3. bölümüyle zirveyi ele geçirdi ve üç kategoride de birinci dizi oldu. Eşref Rüya ise haftalar sonra ikinci sıraya düştü.

İşte, 11 Şubat Çarşamba Reyting Sonuçları...

11 Şubat Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

11 Şubat Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

Eşref Rüya, Sahipsizler, Yeraltı ve Kuruluş Orhan dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 11 Şubat Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. NOW'ın yeni dizisi Yeraltı, 3. bölümüyle reyting sıralamasında zirveye oturdu. Yeraltı dizisi üç kategoride de 1. dizi olurken Eşref Rüya 2. sıraya yerleşti. Sahipsizler ve Kuruluş Orhan dizileri düşüş trendine devam etti.

11 Şubat Çarşamba TOTAL Reyting Sonuçları:

11 Şubat Çarşamba TOTAL Reyting Sonuçları:

11 Şubat Çarşamba AB Reyting Sonuçları:

11 Şubat Çarşamba AB Reyting Sonuçları:

11 Şubat Çarşamba ABC1 Reyting Sonuçları:

11 Şubat Çarşamba ABC1 Reyting Sonuçları:

