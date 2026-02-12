onedio
NOW'ın İptal Edilen Yeni Dizisi Ömür Usta'nın Akıbeti Netleşti

yerli dizi
Esra Demirci
12.02.2026 - 09:19

Reklam gelirlerinin düşmesiyle hazırlıkları devam eden pek çok yerli dizi iptal ediliyor. Nurgül Yeşilçay'ın başrolde yer alacağı Ömür Usta da bunlardan biri oldu. NOW'da yayınlanacak yeni dizinin hazırlıkları devam ederken bir anda erteleme kararı geldi. Birsen Altuntaş, Ömür Usta dizisinin yeni yayın tarihini açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Nurgül Yeşilçay'ın başrolde yer aldığı yeni NOW dizisinin kadrosu tamamlamış ve çekimleri için geri sayım başlamıştı. Reklam gelirlerinin düşmesiyle beraber iptal edilen diziler arasında yer alan Ömür Usta'nın akıbeti merak edilirken Birsen Altuntaş'tan beklenen haber geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ömür Usta dizisi yeni sezona kaldı. Ömür Usta dizisinin eylül ayında yayınlanması için karar alınırken yapım şirketi söz konusu kararı oyunculara iletti.

