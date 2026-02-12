NOW'ın İptal Edilen Yeni Dizisi Ömür Usta'nın Akıbeti Netleşti
Reklam gelirlerinin düşmesiyle hazırlıkları devam eden pek çok yerli dizi iptal ediliyor. Nurgül Yeşilçay'ın başrolde yer alacağı Ömür Usta da bunlardan biri oldu. NOW'da yayınlanacak yeni dizinin hazırlıkları devam ederken bir anda erteleme kararı geldi. Birsen Altuntaş, Ömür Usta dizisinin yeni yayın tarihini açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
NOW'ın yeni dizisi Ömür Usta geçtiğimiz günlerde iptal edildi.
Nurgül Yeşilçay'lı yeni NOW dizisi Ömür Usta'nın eylül ayına ertelendiği kesinleşti.
