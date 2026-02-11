Flaş Gelişme: Mert Ramazan Demir'e Yeni Dizisinde Bir Partner Daha Geldi
Yalı Çapkını dizisindeki Ferit Korhan karakteriyle yıldızı parlayan Mert Ramazan Demir 'Delikanlı' adlı diziyle ekranlara geri dönüyor. Delikanlı dizisinde Mina Demirtaş'la partner olduğu açıklanan Demir'in bir partneri daha olduğu duyuruldu. Mert Ramazan Demir'le partner olan ismi Birsen Altuntaş açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mert Ramazan Demir'in başrolde yer alacağı "Delikanlı" dizisinin hazırlıkları devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Melis Sezen, Delikanlı dizisinde Mert Ramazan Demir'in partneri oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
sıfır uyum