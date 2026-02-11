onedio
Flaş Gelişme: Mert Ramazan Demir'e Yeni Dizisinde Bir Partner Daha Geldi

Esra Demirci
11.02.2026 - 23:22

Yalı Çapkını dizisindeki Ferit Korhan karakteriyle yıldızı parlayan Mert Ramazan Demir 'Delikanlı' adlı diziyle ekranlara geri dönüyor. Delikanlı dizisinde Mina Demirtaş'la partner olduğu açıklanan Demir'in bir partneri daha olduğu duyuruldu. Mert Ramazan Demir'le partner olan ismi Birsen Altuntaş açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Mert Ramazan Demir'in başrolde yer alacağı "Delikanlı" dizisinin hazırlıkları devam ediyor.

Yalı Çapkını'nın ardından televizyona geri dönen Mert Ramazan Demir, Delikanlı isimli dizinin başrolü olmuştu. Kızıl Goncalar'la yıldızı parlayan Mina Demirtaş'la partner olan Demir'in yeni dizisinin hazırlıkları sürerken Birsen Altuntaş bombayı patlattı. Altuntaş, Mert Ramazan Demir'e bir partner daha geldiğini açıkladı.

Melis Sezen, Delikanlı dizisinde Mert Ramazan Demir'in partneri oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Melis Sezen, Delikanlı dizisinde Demir'i canlandıracağı Yusuf karakterinin büyük aşkı Hazan'a hayat verecek. Delikanlı dizisinin çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanması planlanırken kanalının hala netleşmediği belirtildi.

