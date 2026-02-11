Ünlü Sunucu Zuhal Topal, Malatya'da Depremzede Çocuklarla Bir Araya Geldi

Bugün kalbimin en hassas yerine dokunan bir gündü…

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 6 Şubat depremini anma projesi kapsamında Malatya’daydık. Malatya’da bulunduğumuz sırada bir anaokulunda, o kocaman yürekli çocuklarla buluştuk.

Her zaman yanımda olan TV8 ailesinin de destekleriyle getirdiğimiz hediyeleri miniklerimize verirken hem çok duygulandık hem de gülümsemeleriyle mutlu olduk. Bu çocukların gücü, umudu ve hayata tutunuşu hepimize ilham oluyor.

İyi ki varsınız güzel çocuklar…