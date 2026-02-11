Ünlü Sunucu Zuhal Topal, Malatya'da Depremzede Çocuklarla Bir Araya Geldi
6 Şubat depremlerinin ardından yaraların sarılması için yürütülen çalışmalar yalnızca şehirleri değil, kalpleri de onarmayı hedefliyor. Anma etkinlikleri kapsamında Malatya’da anlamlı bir buluşma gerçekleşti. TV8'de yayınlanan Yemekteyiz'in sunuculuğunu üstlenen Zuhal Topal, Malatya'da depremzede çocuklarla bir araya geldi.
Zuhal Topal, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü kapsamında hayata geçirilen anma projesi çerçevesinde Malatya’ya gitti.
Zuhal Topal depremzede çocuklarla buluştuğu anları duygusal bir metinle Intstagram hesabında yayınladı.
