Ünlü Sunucu Zuhal Topal, Malatya'da Depremzede Çocuklarla Bir Araya Geldi

Esra Demirci
Esra Demirci
11.02.2026 - 21:22

6 Şubat depremlerinin ardından yaraların sarılması için yürütülen çalışmalar yalnızca şehirleri değil, kalpleri de onarmayı hedefliyor. Anma etkinlikleri kapsamında Malatya’da anlamlı bir buluşma gerçekleşti. TV8'de yayınlanan Yemekteyiz'in sunuculuğunu üstlenen Zuhal Topal, Malatya'da depremzede çocuklarla bir araya geldi.

Zuhal Topal, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü kapsamında hayata geçirilen anma projesi çerçevesinde Malatya’ya gitti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen program kapsamında bir anaokulunu ziyaret eden Zuhal Topal, depremzede çocuklarla bir araya geldi.

Topal, bünyesinde yer aldığı TV8 ailesinin ve kendi ekibinin katkılarıyla hazırlanan hediyeleri miniklere tek tek ulaştırırken ziyaret boyunca hem duygusal hem de umut dolu anlar yaşandı.

Buluşmanın ardından konuşan Zuhal Topal, çocukların yaşadıkları zorluklara rağmen gösterdikleri direnç ve neşenin herkese örnek olduğunu vurguladı. Malatya’da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten ünlü sunucu, bu tür temasların dayanışma ruhunu güçlendirdiğini ifade etti.

Zuhal Topal depremzede çocuklarla buluştuğu anları duygusal bir metinle Intstagram hesabında yayınladı.

Bugün kalbimin en hassas yerine dokunan bir gündü…

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 6 Şubat depremini anma projesi kapsamında Malatya’daydık. Malatya’da bulunduğumuz sırada bir anaokulunda, o kocaman yürekli çocuklarla buluştuk.

Her zaman yanımda olan TV8 ailesinin de destekleriyle getirdiğimiz hediyeleri miniklerimize verirken hem çok duygulandık hem de gülümsemeleriyle mutlu olduk. Bu çocukların gücü, umudu ve hayata tutunuşu hepimize ilham oluyor.

İyi ki varsınız güzel çocuklar…

