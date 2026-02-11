onedio
Diskalifiye Edilebilir! Survivor'da Bayhan ve Engincan Arasında Fiziksel Tartışma Yaşandı

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.02.2026 - 18:39

Survivor 2026 fragmanında Bayhan ve Engincan arasındaki büyük tartışma dikkat çekti. Oyun esnasında Engincan, Bayhan'a karşı hamle yapınca Bayhan'dan karşı hamle gecikmedi. Bayhan ve Engincan arasındaki tartışma fiziksel kavgaya dönerken ikilinin gerginliği fragmana yansıdı.

Survivor'ın bu akşam (11 Şubat) yayınlanacak yeni bölümünde Bayhan ve Engincan kavgası var.

Survivor'ın yeni bölüm fragmanındaki gerginlik dolu dakikalarda Bayhan ve Engincan oyun esnasında tartışma yaşandı. Güce dayalı oyunda Engincan, elindeki halkayı Bayhan'ın kafasına geçirmeye çalışırken Bayhan'dan geri hamle geldi. Engincan'ın çığlıklar atması üzerine Bayhan 'Akıllı ol' derken Bayhan'ın Engincan'a tokat attığı anlar sosyal medyada gündem oldu. 

Bayhan, Engincan'a 'Sakın fiziki temasta bulunma. Sen o hareketlerine dikkat et.' diyerek uyarıda bulunurken yeni bölümde iki yarışmacıdan birinin diskalifiye olabilme ihtimali konuşuluyor.

Survivor'daki Bayhan ve Engincan tartışmasını buradan izleyebilirsiniz:

TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
