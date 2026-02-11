ATV Dizisiyle Geri Dönen Bahar Şahin, Rol Arkadaşı Burak Tozkoparan'a Aşık Olmaktan Korktuğunu Açıkladı
ATV'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında'da rol alan Bahar Şahin, muhabir Samet Aday'a konuştu. Dizi senaryosunun çok güçlü olduğunu anlatan Bahar Şahin, bu işin sonunda rol arkadaşı Burak Tozkoparan'a aşık olmaktan korktuğunu açıkladı.
KAYNAK: Gece Muhabiri
Bahar Şahin, ATV'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında'yla ekranlara geri döndü.
Bahar Şahin'in açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:
