ATV Dizisiyle Geri Dönen Bahar Şahin, Rol Arkadaşı Burak Tozkoparan'a Aşık Olmaktan Korktuğunu Açıkladı

ATV Dizisiyle Geri Dönen Bahar Şahin, Rol Arkadaşı Burak Tozkoparan'a Aşık Olmaktan Korktuğunu Açıkladı

11.02.2026 - 18:07

ATV'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında'da rol alan Bahar Şahin, muhabir Samet Aday'a konuştu. Dizi senaryosunun çok güçlü olduğunu anlatan Bahar Şahin, bu işin sonunda rol arkadaşı Burak Tozkoparan'a aşık olmaktan korktuğunu açıkladı.

Bahar Şahin, ATV'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında'yla ekranlara geri döndü.

Bahar Şahin, ATV'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında'yla ekranlara geri döndü.

Aynı Yağmur Altında setinde muhabir Samet Aday'ın sorularını yanıtlayan Bahar Şahin, canlandırdığı karakteri anlattı. Dizideki karakterle hiçbir benzer noktası olmadığını belirten Bahar Şahin, “Ben hiç bir zaman böylesine saplantılı bir aşık olmadım.” ifadelerini kullanırken, “İşin sonunda Burak’a aşık olacağım diye çok korkuyorum.” sözleriyle rol arkadaşı Burak Tozkoparan hakkında güldüren bir itirafta bulundu.

Bahar Şahin'in açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

