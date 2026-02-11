onedio
Esra Erol'da Programında Hararetli Bir Şekilde Kendini Savunurken Bir Anda Fatsa'nın Reklamını Yapan Adam

Esra Erol
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.02.2026 - 17:05

Esra Erol'da programında Ferdi Tayfur şarkısı sayesinde parkta tanışıp evlenen çift, 90 gün sonra ayrıldı. Filiz Yerebasmaz, 3 ay önce evlendiği eşiyle ilgili yaşadıklarını anlattı. Yayına katılan eşi Uğur'un hararetli şekilde kendini savunurken bir anda 'Fatsa'da büyük ekran kuruldu herkes sizi izliyor' demesi kahkahalara neden oldu.

Esra Erol'da programında ciddi bir konuşma yaşanırken birden herkesi güldüren anlar yaşandı.

Filiz Yerebasmaz adlı genç bir kadın, 3 ay önce evlendiği eşiyle yaşadığı sorunlar sebebiyle Esra Erol'da programına katıldı. Eşi Uğur'da dün programa katılarak hakkındaki iddiaları yanıtladı. Ferdi Tayfur'un Bana Sor şarkısını dinlerken parkta tanıştıkları söylenen çift, yaşadığı sorunları konuşurken bir anda herkes kahkahaya boğuldu.

Uğur, programa katıldığı an kendini savunmaya başladı ve savunmanın ortasında bir anda 'Bu arada Ordu'nun Fatsa'nın güzel insanlarının hepsi meydanda sizi izliyorlar. Fatsa'da meydanda büyük ekran kuruldu, bütün herkes sizi izliyor. Fatsa'da 7'den 70'e herkes sizi seviyor, sizi izliyor.' dedi. Bir anda reklam moduna geçmesi herkesi güldürdü.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
