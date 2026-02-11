Esra Erol'da Programında Hararetli Bir Şekilde Kendini Savunurken Bir Anda Fatsa'nın Reklamını Yapan Adam

Filiz Yerebasmaz adlı genç bir kadın, 3 ay önce evlendiği eşiyle yaşadığı sorunlar sebebiyle Esra Erol'da programına katıldı. Eşi Uğur'da dün programa katılarak hakkındaki iddiaları yanıtladı. Ferdi Tayfur'un Bana Sor şarkısını dinlerken parkta tanıştıkları söylenen çift, yaşadığı sorunları konuşurken bir anda herkes kahkahaya boğuldu.

Uğur, programa katıldığı an kendini savunmaya başladı ve savunmanın ortasında bir anda 'Bu arada Ordu'nun Fatsa'nın güzel insanlarının hepsi meydanda sizi izliyorlar. Fatsa'da meydanda büyük ekran kuruldu, bütün herkes sizi izliyor. Fatsa'da 7'den 70'e herkes sizi seviyor, sizi izliyor.' dedi. Bir anda reklam moduna geçmesi herkesi güldürdü.