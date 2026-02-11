onedio
Kanbolat Görkem Arslan'ın Vefatının Ardından Poyraz Karayel Oyuncularından Veda Paylaşımları

Esra Demirci
11.02.2026 - 16:56

Poyraz Karayel, Ezel, Çemberimde Gül Oya gibi yapımlarla tanınan Kanbolat Görkem Arslan, gece yarısı fenalaşarak hayatını kaybetti. Kalp krizi sonucu vefat eden Kanbolat Görkem Arslan'ın Poyraz Karayel dizisindeki rol arkadaşları oyuncuya veda paylaşımları yayınladı.

Ece Özdikici

Cem Cücenoğlu

Emel Çölgeçen

Hale Sürel

Emirhan Akbaba

