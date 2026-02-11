Kanbolat Görkem Arslan'ın Vefatının Ardından Poyraz Karayel Oyuncularından Veda Paylaşımları
Poyraz Karayel, Ezel, Çemberimde Gül Oya gibi yapımlarla tanınan Kanbolat Görkem Arslan, gece yarısı fenalaşarak hayatını kaybetti. Kalp krizi sonucu vefat eden Kanbolat Görkem Arslan'ın Poyraz Karayel dizisindeki rol arkadaşları oyuncuya veda paylaşımları yayınladı.
Ece Özdikici
Cem Cücenoğlu
Emel Çölgeçen
Hale Sürel
Emirhan Akbaba
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
