onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Sunucu Didem Arslan Yılmaz, Canlı Yayında Filtre Kazası Yaşadı

Sunucu Didem Arslan Yılmaz, Canlı Yayında Filtre Kazası Yaşadı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.02.2026 - 15:49

Türk televizyonlarının en çok izlenen gündüz kuşağı programlarından Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme yine sosyal medyada konuşulmayı başardı. Uzun yıllardır araştırma dosyaları ve canlı yayın tartışmalarıyla gündeme gelen Didem Arslan Yılmaz, bu kez program içeriğiyle değil canlı yayında yaşanan teknik bir sorunla dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzun yıllardır Türk televizyon ekranlarının tanınan isimlerinden biri olan Didem Arslan Yılmaz sunuculuğuyla öne çıkıyor.

Uzun yıllardır Türk televizyon ekranlarının tanınan isimlerinden biri olan Didem Arslan Yılmaz sunuculuğuyla öne çıkıyor.

Show TV’de “Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme” adlı programın sunuculuğunu üstlenen isim son olarak programa katılan Nazan isimli kadınla gündeme gelmişti.

Türk televizyonlarının en çok konuşulan gündüz kuşağı programlarından biri olan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme, bugün yine olaylı bir yayına sahne oldu. Uzun yıllardır araştırma dosyaları, kayıp vakaları ve aile dramlarıyla ekranlarda yer alan Didem Arslan Yılmaz, bu kez programa katılan Nazan isimli konukla sosyal medyada gündem oldu.

Geçtiğimiz gün sosyal medyada Didem Arslan Yılmaz, canlı yayında filtresinin kaymasıyla ekrana beklenmedik görüntülerin yansımasıyla gündeme geldi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın