Sunucu Didem Arslan Yılmaz, Canlı Yayında Filtre Kazası Yaşadı
Türk televizyonlarının en çok izlenen gündüz kuşağı programlarından Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme yine sosyal medyada konuşulmayı başardı. Uzun yıllardır araştırma dosyaları ve canlı yayın tartışmalarıyla gündeme gelen Didem Arslan Yılmaz, bu kez program içeriğiyle değil canlı yayında yaşanan teknik bir sorunla dikkat çekti.
Uzun yıllardır Türk televizyon ekranlarının tanınan isimlerinden biri olan Didem Arslan Yılmaz sunuculuğuyla öne çıkıyor.
Geçtiğimiz gün sosyal medyada Didem Arslan Yılmaz, canlı yayında filtresinin kaymasıyla ekrana beklenmedik görüntülerin yansımasıyla gündeme geldi.
