onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
RTÜK, NOW Dizisi Kıskanmak'a Genel Ahlaka Aykırılıktan İdari Para Cezası Verdi!

RTÜK, NOW Dizisi Kıskanmak'a Genel Ahlaka Aykırılıktan İdari Para Cezası Verdi!

yerli dizi RTÜK
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.02.2026 - 16:19

RTÜK, NOW'da yayınlanan Kıskanmak dizisine idari para cezası verdi. RTÜK Üyesi Tuncay Keser, NOW'a ve Halk TV'ye verilen cezaları X hesabından açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

RTÜK, NOW'da yayınlanan Kıskanmak dizisine idari para cezası verdi.

RTÜK, NOW'da yayınlanan Kıskanmak dizisine idari para cezası verdi.

RTÜK Üyesi Tuncay Keser, X hesabından RTÜK'ün verdiği cezaları açıkladı. Tuncay Keser, NOW TV’ye “Kıskanmak” dizisinin üç bölümünde, evlilik dışı ilişki ile ihanet temalarının “yoğun biçimde” işlenmesinin, milli ve manevi değerlere, genel ahlaka aykırı olduğu ve aile kurumunu zedelediği gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası verildiğini duyurdu.

Keser ayrıca Halk TV'ye de para cezası uygulandığını belirtti. Keser, Halk TV’ye Keçiören Belediye Başkanının CHP’den istifasının tartışıldığı “Para Siyaset” programında, Gazeteci Uğur Dündar’ın, Şair Can Yücel’in insan bedeninin bir bölgesini yazılarında açıkça kullandığı gerekçesiyle yargılandığı davada yaptığı savunmayı, aynı şekilde alıntılaması, kaba ve argo bulunarak yüzde 2 idari para cezası verildiğini açıkladı.

Birsen Altuntaş, Kıskanmak'ın para cezasını açıkladığı haberinde dizideki dikkat çeken bir sahneyi yayınladı:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
3
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın