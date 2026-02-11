onedio
Emel Çölgeçen, Poyraz Karayel'deki Partneri Kanbolat Görkem Arslan'a Duygusal Mesajıyla Veda Etti

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.02.2026 - 13:27

Kanbolat Görkem Arslan'ın ani vefatı tüm sevenlerini üzdü. Çemberimde Gül Oya, Ezel, Poyraz Karayel, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu, kalp krizi geçirmesinin ardından hayatını kaybetti. Poyraz Karayel'de partneri olarak rol alan Emel Çölgeçen, eski rol arkadaşı için duygusal bir veda paylaşımı yaptı.

Poyraz Karayel'de canlandırdığı Sefer karakteriyle gönüllerde taht kuran ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, ani vefatıyla herkesi üzdü.

Çemberimde Gül Oya, Ezel, Poyraz Karayel, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi gibi yapımlarla tanıdığımız Kanbolat Görkem Arslan'ın dün gece evinde kalp krizi geçirdiği, eşinin sağlık ekiplerini çağırdığı, hastaneye kaldırılan Arslan'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Poyraz Karayel'de ve tiyatroda partneri olan aynı zamanda arkadaşı olan Emel Çölgeçen, Kanbolat Görkem Arslan'a duygusal sözlerle veda etti.

Poyraz Karayel'de Sema ve Sefer karakterlerine hayat veren ikili daha sonra tiyatroda partner olmuşlardı. Emel Çölgeçen, paylaştığı fotoğrafa, “Hoşça kal oyun arkadaşım üzgünüm, tarifi yok... Yattığın yer incitmesin seni, çok üzgünüm canım benim.” yazarak arkadaşına veda etti.

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
