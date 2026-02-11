Emel Çölgeçen, Poyraz Karayel'deki Partneri Kanbolat Görkem Arslan'a Duygusal Mesajıyla Veda Etti
Kanbolat Görkem Arslan'ın ani vefatı tüm sevenlerini üzdü. Çemberimde Gül Oya, Ezel, Poyraz Karayel, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu, kalp krizi geçirmesinin ardından hayatını kaybetti. Poyraz Karayel'de partneri olarak rol alan Emel Çölgeçen, eski rol arkadaşı için duygusal bir veda paylaşımı yaptı.
Poyraz Karayel'de canlandırdığı Sefer karakteriyle gönüllerde taht kuran ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, ani vefatıyla herkesi üzdü.
Poyraz Karayel'de ve tiyatroda partneri olan aynı zamanda arkadaşı olan Emel Çölgeçen, Kanbolat Görkem Arslan'a duygusal sözlerle veda etti.
