Poyraz Karayel'in Sefer'i Kanbolat Görkem Arslan Hayatını Kaybetti

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.02.2026 - 10:25

Çemberimde Gül Oya, Poyraz Karayel, Ezel, Bir Deli Rüzgar gibi yapımlarla tanınan Kanbolat Görkem Arslan, gece yarısı fenalaşarak hayatını kaybetti.

Poyraz Karayel'de Sefer karakterine hayat veren Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti.

Çemberimde Gül Oya, Ezel, Poyraz Karayel gibi yapımların ardından son olarak “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi” adlı dizide rol alan oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, 45 yaşında hayatını kaybetti. 

Ünlü oyuncu dün geceyarısı Beyoğlu'ndaki evinde rahatsızlandı. İlk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Arslan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kanbolat GörkemArslan'ın rahatsızlığına ilişkin hastaneden henüz bir açıklama yapılmadı.

