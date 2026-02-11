onedio
Kanbolat Görkem Arslan Kimdir? Kanbolat Görkem Arslan Neden Öldü, Hastalığı Nedir?

Kanbolat Görkem Arslan Kimdir? Kanbolat Görkem Arslan Neden Öldü, Hastalığı Nedir?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
11.02.2026 - 10:39

Poyraz Karayel, Çemberimde Gül Oya, Bir Deli Rüzgar gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti. Peki Kanbolat Görkem Arslan kimdir, neden öldü, hastalığı nedir? Kanbolat Görkem Arslan kaç yaşında ve nereli? 

İşte hakkında merak edilenler...

Kanbolat Görkem Arslan Neden Öldü, Hastalığı Nedir?

Kanbolat Görkem Arslan Neden Öldü, Hastalığı Nedir?

Son olarak “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi” adlı dizide rol alan Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti. 

45 yaşındaki ünlü oyuncu geceyarısı Beyoğlu'ndaki evinde rahatsızlandı. Eşinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Arslan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen oyuncu kurtarılamadı.

Kanbolat Görkem Arslan'ın rahatsızlığına ilişkin hastaneden henüz bir açıklama yapılmadı.

Kanbolat Görkem Arslan Kimdir?

Kanbolat Görkem Arslan Kimdir?

4 Kasım 1980’de Düzce'de doğan Kanbolat Görkem Arslan, Düzce'de eğitimini bitirmesinin ardından Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümüne girdi. Buradaki eğitimini başarıyla tamamlayan Kanbolat Görkem Arslan, oyunculuk kariyerine başladı. 

1.80 metre boyunda olan Kanbolat Görkem Arslan, Akrep burcudur. İlk defa 2004’de ‘Çemberimde Gül Oya’ dizisinde hayat verdiği Korkut karakteriyle adını duyuran Kanbolat Görkem Arslan, arkasından Hatırla Sevgili adındaki dizide Mahir Çayan karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınmaya başladı.

1998 yılından bu yana Tiyatro sahnelerinde ye alan Arslan'ın 'Daire', 'Yurt', 'Teslimiyet' gibi sinema filmleri de bulunmaktadır.

Kanbolat Görkem Arslan Rol Aldığı Yapımlar

Kanbolat Görkem Arslan Rol Aldığı Yapımlar

  • Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

  • Kuruluş Osman 

  • Bir Deli Rüzgar

  • Servet

  • Hayat Bazen Tatlıdır

  • Poyraz Karayel

  • Tatar Ramazan

  • Yer Gök Aşk

  • Ayrılık 

  • Asi

  • Hatırla Sevgili

  • Kırık Kanatlar

  • Çemberimde Gül Oya

Ahmet Kabadayı

Neden öldü hastalığı neydi başlık atıp ama içeriğinde henüz hastahaneden açıklama yapılmadığını söylüyorsunuz bu arada sevdiğim bir insandı Allah Rahmet Eylesin