Dünya Televizyonları Konuşuyordu: Yüzündeki Dövmelerle Gündem Olan Nazan Ünal, Neler Yaşadığını Anlattı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.02.2026 - 11:26

Didem Arslan'la Vazgeçme programına katılan ve sosyal medyanın gündemine oturan Nazan Ünal, yüzündeki dövmelerle dikkat çekmişti. TikTok'tan tanıştığı bir adam tarafından dolandırıldığını iddia eden Nazan, Show TV Ana Haber'e yaşadıklarını anlattı.

Yüzündeki dövmelerle sosyal medyanın gündemine oturan Nazan Ünal, dolandırıldığı iddiasıyla Didem Arslan'la Vazgeçme programına katılmıştı.

TikTok üzerinden tanıştığı Burhan isimli erkek tarafından evlilik vaadiyle kandırıldığını dile getiren Nazan Ünal'ın dövmeleri çok konuşulmuştu. Yayında geçmiş hayatına tövbe ettiğini dile getiren Nazan, Show TV Ana Haber'e katıldı.

Dövmeleriyle ilgili konuşan Nazan, "Kim ne derse desin, umurumda değil" dedi.

Show TV Ana Haber mikrofonlarına konuşan Nazan Ünal şu açıklamalarda bulundu:

'Ben, Burhan adında bir zalime âşık oldum. Onun için Düzce'ye yerleştim. Beni dolandırdı ve kandırdı. Öldürmekle tehdit etti. Çok acı çektim. Evimi satıp Düzce'den gitmek istedim. Ev satışında paramı kaptırdım. Ev satışından gelen parayı Burhan'ın banka hesabına gönderdiler. Paramı istedim ama göndermedi. Kimse, kimseye güvenmesin. Sonra dava açtım. O zalimin aşkı da beni Rabbim'e getirdi. Üç senedir de elhamdülillah tesettürlüyüm' dedi. Nazan Ünal, görünüşüyle ilgili olarak ise 'Kim, ne derse desin, umurumda değil. Hiçbirine aldırış etmiyorum. Yüzümü görüyorlar, kalbimi görmüyorlar. İnsanların kalpleri kirli oldukları için hep insanın kötü taraflarını görüyorlar' ifadelerini kullandı.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
