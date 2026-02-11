Dünya Televizyonları Konuşuyordu: Yüzündeki Dövmelerle Gündem Olan Nazan Ünal, Neler Yaşadığını Anlattı!

Show TV Ana Haber mikrofonlarına konuşan Nazan Ünal şu açıklamalarda bulundu:

'Ben, Burhan adında bir zalime âşık oldum. Onun için Düzce'ye yerleştim. Beni dolandırdı ve kandırdı. Öldürmekle tehdit etti. Çok acı çektim. Evimi satıp Düzce'den gitmek istedim. Ev satışında paramı kaptırdım. Ev satışından gelen parayı Burhan'ın banka hesabına gönderdiler. Paramı istedim ama göndermedi. Kimse, kimseye güvenmesin. Sonra dava açtım. O zalimin aşkı da beni Rabbim'e getirdi. Üç senedir de elhamdülillah tesettürlüyüm' dedi. Nazan Ünal, görünüşüyle ilgili olarak ise 'Kim, ne derse desin, umurumda değil. Hiçbirine aldırış etmiyorum. Yüzümü görüyorlar, kalbimi görmüyorlar. İnsanların kalpleri kirli oldukları için hep insanın kötü taraflarını görüyorlar' ifadelerini kullandı.