Dünya Televizyonları Konuşuyordu: Yüzündeki Dövmelerle Gündem Olan Nazan Ünal, Neler Yaşadığını Anlattı!
Didem Arslan'la Vazgeçme programına katılan ve sosyal medyanın gündemine oturan Nazan Ünal, yüzündeki dövmelerle dikkat çekmişti. TikTok'tan tanıştığı bir adam tarafından dolandırıldığını iddia eden Nazan, Show TV Ana Haber'e yaşadıklarını anlattı.
Yüzündeki dövmelerle sosyal medyanın gündemine oturan Nazan Ünal, dolandırıldığı iddiasıyla Didem Arslan'la Vazgeçme programına katılmıştı.
Dövmeleriyle ilgili konuşan Nazan, "Kim ne derse desin, umurumda değil" dedi.
