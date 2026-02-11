onedio
Kriz mi Çıktı? Yeraltı Dizisinin Başrollerinden Devrim Özkan'ın Deniz Can Aktaş Hamlesi Gözden Kaçmadı

Kriz mi Çıktı? Yeraltı Dizisinin Başrollerinden Devrim Özkan'ın Deniz Can Aktaş Hamlesi Gözden Kaçmadı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.02.2026 - 09:01

Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan'ın başrollerini paylaştığı Yeraltı dizisinde Uraz Kaygılaroğlu, Sümeyye Aydoğan, Mehmet Yılmaz Ak, Ülkü Hilal Çiftçi gibi isimler rol alıyor. İlk bölümüyle beğeni toplayan ve ilgi çeken Yeraltı dizisinde başrol oynayan Devrim Özkan'ın Deniz Can Aktaş hamlesi dikkat çekti, başroller arasında kriz yaşandığına dair iddialar ortaya atıldı.

NOW TV'de geçtiğimiz hafta yayına başlayan Yeraltı dizisi iddialı konusuyla sezonun beklenen yapımlarından biriydi.

Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş'ın başrollerini paylaştığı dizide ilk bölümün ardından beklenmedik bir gelişme yaşandı. Devrim Özkan, partneri Deniz Can Aktaş'la olan fotoğrafını profilinden kaldırdı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Sümeyye Aydoğan, Deniz Can Aktaş'la fotoğrafını paylaştı.

Henüz ilk bölümü yayınlanan Yeraltı dizisinin setinde neler yaşandığı merak edilirken fotoğraf krizinin ardından partnerler arasında sorun yaşandığı iddiası ortaya çıktı. Ancak konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

Son olarak Sümeyye Aydoğan bir de tweet atarak heyecanını paylaştı.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
