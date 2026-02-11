Kriz mi Çıktı? Yeraltı Dizisinin Başrollerinden Devrim Özkan'ın Deniz Can Aktaş Hamlesi Gözden Kaçmadı
Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan'ın başrollerini paylaştığı Yeraltı dizisinde Uraz Kaygılaroğlu, Sümeyye Aydoğan, Mehmet Yılmaz Ak, Ülkü Hilal Çiftçi gibi isimler rol alıyor. İlk bölümüyle beğeni toplayan ve ilgi çeken Yeraltı dizisinde başrol oynayan Devrim Özkan'ın Deniz Can Aktaş hamlesi dikkat çekti, başroller arasında kriz yaşandığına dair iddialar ortaya atıldı.
NOW TV'de geçtiğimiz hafta yayına başlayan Yeraltı dizisi iddialı konusuyla sezonun beklenen yapımlarından biriydi.
Yaşanan bu gelişmenin ardından Sümeyye Aydoğan, Deniz Can Aktaş'la fotoğrafını paylaştı.
Son olarak Sümeyye Aydoğan bir de tweet atarak heyecanını paylaştı.
