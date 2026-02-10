Survivor Bayhan, Hayatında Hiç Masaj Yaptırmadığını İtiraf Etti
Survivor 2026'nın yeni bölümünde ödül olarak yarışmacılara masaj yapılacağı açıklandı. Ünlüler takımı yarışmacılarından Bayhan ise hayatında hiç masaj yaptırmadığını itiraf edip heyecanını dile getirdi.
Survivor 2026'nın yeni bölümünde yarışmacılara masaj sürprizi yapıldı.
