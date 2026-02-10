onedio
Survivor Bayhan, Hayatında Hiç Masaj Yaptırmadığını İtiraf Etti

Esra Demirci
Esra Demirci
10.02.2026 - 15:58

Survivor 2026'nın yeni bölümünde ödül olarak yarışmacılara masaj yapılacağı açıklandı. Ünlüler takımı yarışmacılarından Bayhan ise hayatında hiç masaj yaptırmadığını itiraf edip heyecanını dile getirdi.

Survivor 2026'nın yeni bölümünde yarışmacılara masaj sürprizi yapıldı.

Survivor'da yarışmacılara ödül olarak masaj yapılacağı açıklandı. Bayhan bu açıklamanın ardından hayatında hiç masaj yaptırmadığını açıklayınca Ünlüler takımı epey şaşıracak kendi masaj haklarını da Bayhan'a hediye etmek istediklerini söylediler. Bayhan ise 'İlk masajı burada olacağım' diyerek heyecanını dile getirdi.

Buradan izleyebilirsiniz:

Esra Demirci
TV Editörü
