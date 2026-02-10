onedio
Sinem Ünsal, Uzak Şehir'in Son Bölümündeki Zorlu Sahnenin Kamera Arkasını Yayınladı

Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.02.2026 - 13:35

Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'in son bölümünde Boran'dan yine nefret ettik. Boran, Alya ve Cihan'ı ayırmak için son hamlesini yaptı ve Cihan'ın arabasına çarparak onu uçurumdan aşağıya ittirdi. Alya'nın Cihan'ı kurtarmak için uçurumdan aşağıya indiği sahnede seyirci hop oturup hop kalkarken Sinem Ünsal o sahnenin kamera arkasını yayınladı.

Reyting rekortmeni aşiret dizisi Uzak Şehir'in yeni bölümü yine çok sevildi.

Uzak Şehir'in 9 Şubat Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümünde Boran, seyirciyi bile şoke eden bir hamlede bulundu. Arabasıyla Cihan'ın arabasına çarpan Boran, kardeşinin uçurumdan düşüşünü izlerken Alya, Cihan'ı kurtarmak için uçurumdan aşağıya indi. Hem duygusal hem heyecan dolu o sahnede Alya'yı canlandıran Sinem Ünsal'dan kamera arkası geldi.

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal, yeni bölümdeki zorlu sahnenin kamera arkasını yayınladı.

Topuklu ayakkabılarıyla uçurumdan aşağıya inen Sinem Ünsal, kamera arkası görüntülerinden hazırladığı kolajı Instagram hesabından paylaşarak sahnenin zorluğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
