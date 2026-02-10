Sinem Ünsal, Uzak Şehir'in Son Bölümündeki Zorlu Sahnenin Kamera Arkasını Yayınladı
Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'in son bölümünde Boran'dan yine nefret ettik. Boran, Alya ve Cihan'ı ayırmak için son hamlesini yaptı ve Cihan'ın arabasına çarparak onu uçurumdan aşağıya ittirdi. Alya'nın Cihan'ı kurtarmak için uçurumdan aşağıya indiği sahnede seyirci hop oturup hop kalkarken Sinem Ünsal o sahnenin kamera arkasını yayınladı.
Reyting rekortmeni aşiret dizisi Uzak Şehir'in yeni bölümü yine çok sevildi.
Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal, yeni bölümdeki zorlu sahnenin kamera arkasını yayınladı.
