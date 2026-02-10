onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Bölüm Fragmanındaki Mantık Hatası Seyirciden Kaçmadı

Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Bölüm Fragmanındaki Mantık Hatası Seyirciden Kaçmadı

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.02.2026 - 09:54

Show TV'de 4 sezondur ekrana gelen Kızılcık Şerbeti'ndeki bir mantık hatası dikkat çekti. Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanında Çimen, kocası Emir'e Salkım'ın Apo'yla Işıl'ın kırkı çıkmadan evlendiğini söylüyor. Halbuki söz konusu ölümün ardından dizi 6 aylık zaman atlamasıyla ekrana gelmişti. Bu mantık hatası kısa sürede seyircinin radarına takıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmandaki bir mantık hatası ise seyirciden kaçmadı.

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmandaki bir mantık hatası ise seyirciden kaçmadı.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanında ortalık yine gergin. Çimen, kocası Emir'le annesi Salkım hakkında konuşurken Salkım'ın Apo'nun son eşi Işıl'ın kırkı çıkmadan onunla evlendiğini söylüyor. Söz konusu anlar fragmanda büyük bir kaosun fitilini ateşlese de Şerbo fanları Apo ve Salkım evliliğinin 6 aylık zaman atlamasının ardından gerçekleştiğini hatırlayınca ortalık karıştı.

Işıl, Doğa ve Mustafa'nın ölümünden sonraki 114. bölümün ilk sahnesinde "6 ay sonra" yazarken bölüm konusunda da şu ifadeler yer almıştı.

Işıl, Doğa ve Mustafa'nın ölümünden sonraki 114. bölümün ilk sahnesinde "6 ay sonra" yazarken bölüm konusunda da şu ifadeler yer almıştı.

'Kızılcık Şerbeti'nin 114. Bölümünde; Tekne kazasının üzerinden 6 ay geçmiştir.  Bir arkadaşının tavsiyesi ile tanıştığı Salkım’dan çok etkilenen Abdullah’ın aldığı evlilik kararı Ünal evde bomba etkisi yapar.'

Kızılcık Şerbeti'ndeki mantık hatası sosyal medyada gündem olurken bu hatanın dizide düzeltilip düzeltilmeyeceği merak ediliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Darbeli Matkap

Ne var bunda belki onlarda 40ı çıkması için 6 ay geçmesi gerekiyor.