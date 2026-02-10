Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Bölüm Fragmanındaki Mantık Hatası Seyirciden Kaçmadı
Show TV'de 4 sezondur ekrana gelen Kızılcık Şerbeti'ndeki bir mantık hatası dikkat çekti. Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanında Çimen, kocası Emir'e Salkım'ın Apo'yla Işıl'ın kırkı çıkmadan evlendiğini söylüyor. Halbuki söz konusu ölümün ardından dizi 6 aylık zaman atlamasıyla ekrana gelmişti. Bu mantık hatası kısa sürede seyircinin radarına takıldı.
Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmandaki bir mantık hatası ise seyirciden kaçmadı.
Işıl, Doğa ve Mustafa'nın ölümünden sonraki 114. bölümün ilk sahnesinde "6 ay sonra" yazarken bölüm konusunda da şu ifadeler yer almıştı.
Ne var bunda belki onlarda 40ı çıkması için 6 ay geçmesi gerekiyor.