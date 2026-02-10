onedio
Final Kararları, Yeni Diziler Derken Rekabet Kızıştı: Ocak Ayının En Çok İzlenen Kanalı Belli Oldu

Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.02.2026 - 08:59

2025-2026 sezonunda birbirinden güçlü ve iddialı pek çok dizi televizyon ekranlarında yer aldı. Sezonun yarısını geride bırakırken ocak ayında önce pek iki haftalık ara verildi, final kararı alan ya da gün değiştiren diziler oldu. Rekabetin de kızıştığı ayda birinci ve ikinci arasındaki puan farkı 0.32'ye indi.

Geçtiğimiz ocak ayında en çok hangi kanal izlendi?

Geçtiğimiz ocak ayının en çok izlenen kanalı belli oldu.

Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir, Teşkilat, Eşref Rüya, Halef, Güller ve Günahlar, A.B.İ. gibi pek çok başarılı yapımın yer aldığı sezonda, geçtiğimiz ocak ayı dizilerin mola verdiği bir ay olmuştu. Yılbaşı arası ve sömestrın etkisiyle reytinglerde değişiklikler yaşandı.

Uzak Şehir'in yayınlandığı Kanal D, ocak ayının birincisi oldu.

Kanal D'nin yalnızca 0.32 puan gerisinde Atv yer aldı. Üçüncü sırada Atv, dördüncü sırada ise NOW TV yer aldı. Beşinci sırada yer alan kanal ise TV8 oldu.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tolga Aslan

hergün bu içeriği yapıyorsunuz ve başta duruyor. abicim ilgilenmiyoruz. yorum yapmak için açmak zorunda kaldım.