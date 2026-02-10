Final Kararları, Yeni Diziler Derken Rekabet Kızıştı: Ocak Ayının En Çok İzlenen Kanalı Belli Oldu

2025-2026 sezonunda birbirinden güçlü ve iddialı pek çok dizi televizyon ekranlarında yer aldı. Sezonun yarısını geride bırakırken ocak ayında önce pek iki haftalık ara verildi, final kararı alan ya da gün değiştiren diziler oldu. Rekabetin de kızıştığı ayda birinci ve ikinci arasındaki puan farkı 0.32'ye indi.

Geçtiğimiz ocak ayında en çok hangi kanal izlendi?