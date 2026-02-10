Taşacak Bu Deniz'de Zarife Rolü Aslında Bambaşka Bir İsme Teklif Edilmiş!
TRT1 ekranlarının ilgi çeken dizisi Taşacak Bu Deniz'i sezon başından beri dilimizden düşüremiyoruz. Karadeniz dizisi olan Taşacak Bu Deniz, Trabzon'un enfes atmosferinde yapılan çekimleriyle seyirciyi resmen kendine çekiyor. Oyuncu kadrosuyla da büyük beğeni toplayan Taşacak Bu Deniz'de Yeşim Ceren Bozoğlu'nun canlandırdığı Zarife karakterini canlandırması için ilk başta bambaşka bir oyuncuya teklif gittiği ortaya çıktı.
KAYNAK: Saba Tümer'le (CNBC-e)
Taşacak Bu Deniz, her hafta yeni bir reyting rekoruna imza atmaya devam ediyor.
Öykü Gürman'ın Taşacak Bu Deniz'deki Zarife karakteri hakkındaki açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz:
