Taşacak Bu Deniz'de Zarife Rolü Aslında Bambaşka Bir İsme Teklif Edilmiş!

Taşacak Bu Deniz'de Zarife Rolü Aslında Bambaşka Bir İsme Teklif Edilmiş!

Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.02.2026 - 08:20

TRT1 ekranlarının ilgi çeken dizisi Taşacak Bu Deniz'i sezon başından beri dilimizden düşüremiyoruz. Karadeniz dizisi olan Taşacak Bu Deniz, Trabzon'un enfes atmosferinde yapılan çekimleriyle seyirciyi resmen kendine çekiyor. Oyuncu kadrosuyla da büyük beğeni toplayan Taşacak Bu Deniz'de Yeşim Ceren Bozoğlu'nun canlandırdığı Zarife karakterini canlandırması için ilk başta bambaşka bir oyuncuya teklif gittiği ortaya çıktı.

KAYNAK: Saba Tümer'le (CNBC-e)

Taşacak Bu Deniz, her hafta yeni bir reyting rekoruna imza atmaya devam ediyor.

TRT1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, cuma akşamlarının tartışmasız galibi olurken son aldığı reytinglerle haftalık sıralamada da zirveyi ele geçirdi. Senaryosu, oyuncu kadrosu ve atmosferiyle seyirciden tam puan alan Taşacak Bu Deniz hakkında bomba bir gerçek ortaya çıktı.

Sen Anlat Karadeniz'deki yenge karakteriyle çok sevilen Öykü Gürman'a Taşacak Bu Deniz kadrosuna dahil olması için seyirciler düzenli olarak mesaj atıyordu. Saba Tümer'in CNBC-e'de yayınlanan programına konuk olan Öykü Gürman, Taşacak Bu Deniz'den rol teklifi aldığını itiraf etti.

Öykü Gürman, Taşacak Bu Deniz'in cast çalışmaları yapılırken Yeşim Ceren Bozoğlu'nun canlandırdığı Zarife rolü için teklif aldığını fakat konser takviminin yoğunluğu ve Gönül Dağı dizisinde yer aldığı için bu teklifi reddettiğini açıkladı. Öykü Gürman'ın kabul etmemesinin ardından Zarife rolü Yeşim Ceren Bozoğlu'na gitmiş oldu.

Öykü Gürman'ın Taşacak Bu Deniz'deki Zarife karakteri hakkındaki açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz:

