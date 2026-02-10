Taşacak Bu Deniz'de Zarife Rolü Aslında Bambaşka Bir İsme Teklif Edilmiş!

TRT1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, cuma akşamlarının tartışmasız galibi olurken son aldığı reytinglerle haftalık sıralamada da zirveyi ele geçirdi. Senaryosu, oyuncu kadrosu ve atmosferiyle seyirciden tam puan alan Taşacak Bu Deniz hakkında bomba bir gerçek ortaya çıktı.

Sen Anlat Karadeniz'deki yenge karakteriyle çok sevilen Öykü Gürman'a Taşacak Bu Deniz kadrosuna dahil olması için seyirciler düzenli olarak mesaj atıyordu. Saba Tümer'in CNBC-e'de yayınlanan programına konuk olan Öykü Gürman, Taşacak Bu Deniz'den rol teklifi aldığını itiraf etti.

Öykü Gürman, Taşacak Bu Deniz'in cast çalışmaları yapılırken Yeşim Ceren Bozoğlu'nun canlandırdığı Zarife rolü için teklif aldığını fakat konser takviminin yoğunluğu ve Gönül Dağı dizisinde yer aldığı için bu teklifi reddettiğini açıkladı. Öykü Gürman'ın kabul etmemesinin ardından Zarife rolü Yeşim Ceren Bozoğlu'na gitmiş oldu.