Eşref ve Nisan'ın Hikayesine Dahil Olacak: Genç Oyuncu, Eşref Rüya'da
Çarşamba akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya, reytinglerini güçlendirmeyi sürdürüyor. Dizide hikaye derinleşirken kadroya yeni bir oyuncunun dahil olduğu öğrenildi. Birsen Altuntaş, genç oyuncunun diziye konuk olacağını açıkladı.
Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya'da gerçeklerin ne zaman ortaya çıkacağı merak ediliyor.
Hatice Deniz, Eşref Rüya'ya konuk oluyor.
