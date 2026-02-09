onedio
Eşref ve Nisan'ın Hikayesine Dahil Olacak: Genç Oyuncu, Eşref Rüya'da

Eşref Rüya
Merve Ersoy
09.02.2026 - 21:08

Çarşamba akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya, reytinglerini güçlendirmeyi sürdürüyor. Dizide hikaye derinleşirken kadroya yeni bir oyuncunun dahil olduğu öğrenildi. Birsen Altuntaş, genç oyuncunun diziye konuk olacağını açıkladı.

Kaynak:Birsen Altuntaş

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya'da gerçeklerin ne zaman ortaya çıkacağı merak ediliyor.

Nisan'ın Rüya olduğundan şüphelenmesinin ardından izleyici, Eşref'in bu gerçeği ne zaman öğreneceğini merak ediyor. Dizide hikaye derinleşirken her geçen hafta heyecan artıyor.

Hatice Deniz, Eşref Rüya'ya konuk oluyor.

Çarşamba akşamlarının reyting birincisi Eşref Rüya'ya Melek rolüyle Hatice Deniz geliyor. Melek'in Eşref ve Nisan'la yolları kesişecek ve hikayeyi güçlendirecek.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
