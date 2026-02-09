Taşacak Bu Deniz’in Kamera Arkası Görüntüleri Yayınlandı
TRT 1’in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz reytingleriyle başarısını kanıtlamaya devam ediyor. Dizi yalnızca ekranlarda değil, sosyal medyada da ilgi görüyor. Özellikle X platformunda geniş bir kitleye sahip ve her yeni bölümle birlikte TT oluyor. Şimdiyse kamera arkası görüntüleri paylaşıldı. Taşacak Bu Deniz hayranları kamera arkasından kesitleri X’te paylaşarak viral hale getirdi.
Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın başrolü paylaştığı dizide birçok ünlü oyuncu yer alıyor.
