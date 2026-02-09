Taşacak Bu Deniz’in Kamera Arkası Görüntüleri Yayınlandı

TRT 1’in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz reytingleriyle başarısını kanıtlamaya devam ediyor. Dizi yalnızca ekranlarda değil, sosyal medyada da ilgi görüyor. Özellikle X platformunda geniş bir kitleye sahip ve her yeni bölümle birlikte TT oluyor. Şimdiyse kamera arkası görüntüleri paylaşıldı. Taşacak Bu Deniz hayranları kamera arkasından kesitleri X’te paylaşarak viral hale getirdi.