Taşacak Bu Deniz’in Kamera Arkası Görüntüleri Yayınlandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
09.02.2026 - 15:58

TRT 1’in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz reytingleriyle başarısını kanıtlamaya devam ediyor. Dizi yalnızca ekranlarda değil, sosyal medyada da ilgi görüyor. Özellikle X platformunda geniş bir kitleye sahip ve her yeni bölümle birlikte TT oluyor. Şimdiyse kamera arkası görüntüleri paylaşıldı. Taşacak Bu Deniz hayranları kamera arkasından kesitleri X’te paylaşarak viral hale getirdi.

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın başrolü paylaştığı dizide birçok ünlü oyuncu yer alıyor.

Ava Yaman, Burak Yörük, Erdem Şanlı, Zeynep Atılgan, Aytek Şayan, Burcu Cavrar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Gamze Süner Atay, Onur Dilber ve Hakan Salınmış başlıca rolleri paylaşan ünlü oyunculardan. 

Koçari ve Furtuna aileleri arasındaki geçimsizliğin anlatıldığı dizi, aksiyon dolu sahnelerinin yanı sıra eğlenceli anlarıyla da anılıyor. Ekibin setteki neşeli halleri, kendi sosyal medya paylaşımlarından da anlaşıldığı üzere dizinin resmi hesabından yayınlanan kamera arkası sahnelerle de bir kez daha gözler önüne seriliyor.

İşte son olarak viral olan kamera arkası sahneleri 👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
