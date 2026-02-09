Yeraltı Dizisinin İlk Bölümü 10 Günde Aldığı İzlenmeyle Rekora Koştu

Yeraltı dizisinin konusu ne?

Yeraltı, devletle yaptığı gizli bir anlaşma sonucu cezaevine giren Haydar Ali’nin hikayesini merkezine alıyor. Haydar Ali, yeraltı dünyasına sızmak ve büyük bir yapılanmayı içeriden çözmek amacıyla üç yıl boyunca cezaevinde kalmayı kabul ediyor. Bu süreçte her adımını planlayarak ilerleyen Haydar Ali, mafya lideri olan Bozo’yla cezaevinde bilinçli bir şekilde yakınlık kuruyor ve aralarında güçlü bir bağ oluşuyor.

Cezaevinden çıktıktan sonra Haydar Ali’yi bambaşka bir tablo karşılıyor. Sevdiği kadın Ceylan, artık en yakınındaki adamın, Bozo’nun eşi olarak karşısında duruyor. Bu durum, planlı bir görevle başlayan süreci kişisel bir hesaplaşmaya dönüştürüyor. Dizi; sadakat, ihanet, güç mücadelesi ve yeraltı dünyasında kurulan ittifakları aksiyon dolu sahnelerle anlatıyor.