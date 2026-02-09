onedio
Yeraltı Dizisinin İlk Bölümü 10 Günde Aldığı İzlenmeyle Rekora Koştu

Elif Sude Yenidoğan
09.02.2026 - 15:15

NOW’da başlayan yeni dizi Yeraltı üçüncü bölümüyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü isimlerin bir araya geldiği aksiyon temalı dizinin ilk bölümü ise sosyal medyada gündem oldu. YouTube’a yüklenen ilk bölüm 10 günde aldığı izlenme sayısıyla gördüğü ilgiyi kanıtladı. Sezondaki dizilere güçlü bir rakip olduğunu gösterdi. Gelin detaylara geçelim!

Kurtlar Vadisi’nin senaristi Bahadır Özdener’in imzasını taşıyan Yeraltı aksiyonsever izleyicilerden tam not aldı.

Uraz Kaygılaroğlu, Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş’ın başrolleri paylaştığı yapım NOW TV’ye damga vurmayı başardı. İlk bölümü 28 Ocak Çarşamba akşamı yayınlanan dizi iddialı bir açılış yapmış ve reyting sıralamalarında üçüncü sıraya yerleşmişti. Şimdiyse YouTube’da aldığı izlenme dikkat çekti.

Yeraltı dizisinin ilk bölümü YouTube’a yüklenince 10 günde 20 milyon izlenmeyi gördü.

Yeraltı dizisinin konusu ne?

Yeraltı, devletle yaptığı gizli bir anlaşma sonucu cezaevine giren Haydar Ali’nin hikayesini merkezine alıyor. Haydar Ali, yeraltı dünyasına sızmak ve büyük bir yapılanmayı içeriden çözmek amacıyla üç yıl boyunca cezaevinde kalmayı kabul ediyor. Bu süreçte her adımını planlayarak ilerleyen Haydar Ali, mafya lideri olan Bozo’yla cezaevinde bilinçli bir şekilde yakınlık kuruyor ve aralarında güçlü bir bağ oluşuyor.

Cezaevinden çıktıktan sonra Haydar Ali’yi bambaşka bir tablo karşılıyor. Sevdiği kadın Ceylan, artık en yakınındaki adamın, Bozo’nun eşi olarak karşısında duruyor. Bu durum, planlı bir görevle başlayan süreci kişisel bir hesaplaşmaya dönüştürüyor. Dizi; sadakat, ihanet, güç mücadelesi ve yeraltı dünyasında kurulan ittifakları aksiyon dolu sahnelerle anlatıyor.

