Yeraltı Dizisinin İlk Bölümü 10 Günde Aldığı İzlenmeyle Rekora Koştu
NOW’da başlayan yeni dizi Yeraltı üçüncü bölümüyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü isimlerin bir araya geldiği aksiyon temalı dizinin ilk bölümü ise sosyal medyada gündem oldu. YouTube’a yüklenen ilk bölüm 10 günde aldığı izlenme sayısıyla gördüğü ilgiyi kanıtladı. Sezondaki dizilere güçlü bir rakip olduğunu gösterdi. Gelin detaylara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kurtlar Vadisi’nin senaristi Bahadır Özdener’in imzasını taşıyan Yeraltı aksiyonsever izleyicilerden tam not aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeraltı dizisinin ilk bölümü YouTube’a yüklenince 10 günde 20 milyon izlenmeyi gördü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın