Galata’da Balıkları Denize Atmıştı: Taşacak Bu Deniz’de de Aynı Sahnenin Olduğu Ortaya Çıktı
Geçtiğimiz günlerde Galata Köprüsü’nde yaşanan ilginç bir olaya şahit olmuştuk. Bir kadın, balıkçılar arasından Ahmet Gökçebay’ın tuttuğu balıkları denize atmış, “Balık yemeyin, alternatif üretin” diyerek hareketini savunmuştu. Şimdiyse Galata Köprüsü’nde yaşanan ve sosyal medyada gündem olan olayla birlikte aynısının Taşacak Bu Deniz dizisinde de yaşandığı hatırlandı. Gelin detaylara geçelim!
Taşacak Bu Deniz’de de Ava Yaman’ın hayat verdiği Eleni karakteri, Burak Yörük’ün canlandırdığı Oruç’un tuttuğu balıkları denize atmıştı.
İşte dizideki o sahne 👇
