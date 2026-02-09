onedio
Galata’da Balıkları Denize Atmıştı: Taşacak Bu Deniz’de de Aynı Sahnenin Olduğu Ortaya Çıktı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
09.02.2026 - 13:32

Geçtiğimiz günlerde Galata Köprüsü’nde yaşanan ilginç bir olaya şahit olmuştuk. Bir kadın, balıkçılar arasından Ahmet Gökçebay’ın tuttuğu balıkları denize atmış, “Balık yemeyin, alternatif üretin” diyerek hareketini savunmuştu. Şimdiyse Galata Köprüsü’nde yaşanan ve sosyal medyada gündem olan olayla birlikte aynısının Taşacak Bu Deniz dizisinde de yaşandığı hatırlandı. Gelin detaylara geçelim!

Galata Köprüsü’nde yaşanan olayın detaylarından burada bahsetmiştik.

Taşacak Bu Deniz’de de Ava Yaman’ın hayat verdiği Eleni karakteri, Burak Yörük’ün canlandırdığı Oruç’un tuttuğu balıkları denize atmıştı.

Taşacak Bu Deniz’de de Ava Yaman’ın hayat verdiği Eleni karakteri, Burak Yörük’ün canlandırdığı Oruç’un tuttuğu balıkları denize atmıştı.

Kurgusal bir karakter olan Eleni de “Vejetaryenim, balıkları ailesine kavuşturdum” demişti. Galata Köprüsü’ndeki kadın da benzer şekilde “Veganım, balık yemeyin” sözlerini dile getirmişti. Dizilerdeki sahnelerin gerçek hayatta, gerçek hayattaki olaylarınsa dizilerde yaşandığına şahit olabiliyoruz. Ancak bu denk gelişin hızı sosyal medyada gündeme oldu. Kullanıcılar da yaşananlar karşısında güldüklerini dile getirdi.

Dizinin başrolü Deniz Baysal yorum yapmadan geçemedi 👇

İşte dizideki o sahne 👇

