Galata’da Balıkları Denize Atmıştı: Taşacak Bu Deniz’de de Aynı Sahnenin Olduğu Ortaya Çıktı

Kurgusal bir karakter olan Eleni de “Vejetaryenim, balıkları ailesine kavuşturdum” demişti. Galata Köprüsü’ndeki kadın da benzer şekilde “Veganım, balık yemeyin” sözlerini dile getirmişti. Dizilerdeki sahnelerin gerçek hayatta, gerçek hayattaki olaylarınsa dizilerde yaşandığına şahit olabiliyoruz. Ancak bu denk gelişin hızı sosyal medyada gündeme oldu. Kullanıcılar da yaşananlar karşısında güldüklerini dile getirdi.