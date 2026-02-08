Galata Köprüsü’nde Tutulan Balıkları "Ben Veganım" Diyerek Denize Geri Attı
Galata Köprüsü’nde olta ile yaklaşık 2,5 kilo balık tutan 65 yaşındaki Ahmet Gökçebay’ın başına ilginç bir olay geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kadın, yaşlı adamın büyük emek vererek tuttuğu balıkları tekrar denize attı. Balıkların parasını vereceğini söyleyen kadın, “Ben veganım. Hayvanları yemeyin. Alternatif üretin. Balıktan para kazanma konusunu nereden buluyorsunuz?” diyerek denize attığı balıkların parasını da ödemedi.
Galata Köprüsü’nde yaşanan ilginç olay, ATV Ana Haber kameraları tarafından kaydedildi.
İşte ATV Ana Haber’de yer alan görüntüler 👇
