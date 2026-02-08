onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Galata Köprüsü’nde Tutulan Balıkları "Ben Veganım" Diyerek Denize Geri Attı

Galata Köprüsü’nde Tutulan Balıkları "Ben Veganım" Diyerek Denize Geri Attı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.02.2026 - 11:14

Galata Köprüsü’nde olta ile yaklaşık 2,5 kilo balık tutan 65 yaşındaki Ahmet Gökçebay’ın başına ilginç bir olay geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kadın, yaşlı adamın büyük emek vererek tuttuğu balıkları tekrar denize attı. Balıkların parasını vereceğini söyleyen kadın, “Ben veganım. Hayvanları yemeyin. Alternatif üretin. Balıktan para kazanma konusunu nereden buluyorsunuz?” diyerek denize attığı balıkların parasını da ödemedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Galata Köprüsü’nde yaşanan ilginç olay, ATV Ana Haber kameraları tarafından kaydedildi.

Galata Köprüsü’nde yaşanan ilginç olay, ATV Ana Haber kameraları tarafından kaydedildi.

Sabah saatlerinde Galata Köprüsü’ne gelen Ahmet Gökçebay, uzun uğraşlar sonucunda yaklaşık 2,5 kilo istavrit balığı yakaladı. Sonrasında balıkçının yanına gelen bir kadın, balıkların parasını vereceğini söyleyerek kova içindeki balıkları denize attı.

“Ben veganım” diyen kadın, yaşlı adama ödeme yapmadan olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Balıklarını denize attığı yaşlı adamla tartışan kadın, “Sana bir çakacağım”, “Çok zırlıyorsun” ve “Kafayı yedin herhalde” gibi ifadeler de kullandı.

İşte ATV Ana Haber’de yer alan görüntüler 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın