Zorunlu Araç Muayenesine Giden Polis Memuru Melih Okan Keskin’in Hayatını Kaybetmesi Gündemde
Ankara’da zorunlu araç muayenesi için aracını Yenimahalle’de bulunan TÜVTÜRK istasyonuna götüren polis memuru Melih Okan Keskin, çalışanlar tarafından darbedilerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili iki TÜVTÜRK çalışanı tutuklanırken, şirketten de açıklama geldi. Hayatını kaybeden polis memurunun eşi Emel Keskin ise eşinin en az 20 kişi tarafından darbedildiğini söyledi.
Ankara’da bulunan TÜVTÜRK istasyonunda bir polis memurunun öldürülmesi sosyal medyada büyük tepki çekti.
TÜVTÜRK istasyonunda yaşananlar 👇
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili iki kişinin tutuklandığını açıkladı.
Olayın yaşandığı muayene istasyonunun sahibi TÜVTÜRK’ten de açıklama geldi.
Hayatını kaybeden polis memuru Melih Okan Keskin’in eşi Emel Keskin yaşananları anlattı.
