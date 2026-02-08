onedio
Zorunlu Araç Muayenesine Giden Polis Memuru Melih Okan Keskin’in Hayatını Kaybetmesi Gündemde

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.02.2026 - 09:27

Ankara’da zorunlu araç muayenesi için aracını Yenimahalle’de bulunan TÜVTÜRK istasyonuna götüren polis memuru Melih Okan Keskin, çalışanlar tarafından darbedilerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili iki TÜVTÜRK çalışanı tutuklanırken, şirketten de açıklama geldi. Hayatını kaybeden polis memurunun eşi Emel Keskin ise eşinin en az 20 kişi tarafından darbedildiğini söyledi.

Ankara’da bulunan TÜVTÜRK istasyonunda bir polis memurunun öldürülmesi sosyal medyada büyük tepki çekti.

Polis memuru 44 yaşındaki Melih Okan Keskin’e, aracının park lambası çalışmadığı için muayeneden geçemeyeceği söylendi. Otomobilini kontrol eden Keskin ise böyle bir arıza ile karşılaşmadığını belirtti. Aracı tekrar muayeneye alamayacaklarını belirten çalışanlar ile Keskin arasında tartışma çıktı. Tartışmada bir grup tarafından darbedilen Keskin, rahatsızlanarak kendi çabasıyla hastaneye gitti. İlk muayenenin ardından başka bir hastaneye sevk edilen Keskin’in beyninde kayma ve kanama olduğu tespit edildi. Ameliyatın ardından tekrar fenalaşan Keskin, yoğun bakım servisindeki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 5 Şubat’ta hayatını kaybetti.

TÜVTÜRK istasyonunda yaşananlar 👇

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili iki kişinin tutuklandığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

Ankara ilimizin Yenimahalle ilçesinde bulunan araç muayene istasyonunda uğradığı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Melih Okan Keskin’in vefatı hepimizi derinden üzmüştür. Polis memurumuza Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Bu menfur olayla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli tutuklanmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir.” ifadelerini kullandı.

Olayın yaşandığı muayene istasyonunun sahibi TÜVTÜRK’ten de açıklama geldi.

Hayatını kaybeden polis memuru Melih Okan Keskin’in eşi Emel Keskin yaşananları anlattı.

“Aracın park lambasının yanmadığını söylüyorlar. Eşim tekrar dışarı çıkıp arabayı çalıştırdıktan sonra park lambasının yandığını görüyor ve tekrar içeri geliyor. ‘Park lambam yanıyor’ diyor. İçerideki görevli şahıslar, ‘Artık geçti, burada kamera kaydı vardı ama şu an yapacak bir şey yok. Dışarıdaki kamera bizi ilgilendirmez’ diyerek eşimi gönderiyorlar. Alay eder bir şekilde ‘Geçmiş olsun, yarın tekrar gelirsiniz’ diyorlar.

Eşim de ‘Yetkili kimse yok mu?’ diye sorduğunda, ‘Burada bir bayan mühendisi var, onunla görüşebilirsin’ diye yönlendiriyorlar. Eşim bayanın yanına gidiyor, orada konuşurken bir ağız dalaşı meydana geliyor ve sonucunda 20–30 kişi toplanıp eşimi darbetmeye başlıyorlar. Eşim bu darp esnasında diğer vatandaşlar tarafından kurtarılmaya çalışılırken daha fazla darbedildiğini söyledi.

Sonra eşim tekrar dışarı çıkıyor, darp raporu almak için eline telefonu alıyor ve 112’yi arıyor. Bu esnada biri eşimin üzerine doğru arabayı sürüyor. Hatta kamera kayıtlarında eşimin ayağının ezildiği görülüyor. Eşim ‘Ne yapıyorsun?’ diye tepki gösteriyor. Ardından araçtan inen şahıs, eşime şiddetli bir yumruk atıyor. Eşim bu darbe ile sarsılıyor, düşmüyor ama kendini zor toparlıyor. Tekrar üzerine yürüyorlar.

Yani üç ayrı olay var. İkinci olayda yumruk darbesiyle eşim ciddi şekilde sarsılıyor. Ardından eşim tek başına arabasına binip darp raporu almak için Onkoloji Hastanesi’ne gidiyor.”

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
