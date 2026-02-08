onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Yargıtay’dan İş Sözleşmesini İhlal Eden Emekli İçin Emsal Niteliğinde Karar

Yargıtay’dan İş Sözleşmesini İhlal Eden Emekli İçin Emsal Niteliğinde Karar

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.02.2026 - 09:00

Yargıtay, çalışan emekli vatandaşları ilgilendiren emsal niteliğinde bir karara imza attı. Sosyal sigortalar uzmanı İsa Karakaş’ın Türkiye Gazetesi’ndeki köşe yazısına göre, bir firmadan emekli olduktan sonra sözleşmesinde yazan “2 yıl içinde rakip firmada çalışamaz” maddesini ihlal eden emekli için işvereni haklı buldu. İşte Yargıtay’ın çalışan emeklilerle ilgili aldığı kararın detayları…

Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ankara’da faaliyet gösteren bir firmada çalışan bir işçi, 9 yıllık çalışması sonrasında emekli oldu.

Ankara’da faaliyet gösteren bir firmada çalışan bir işçi, 9 yıllık çalışması sonrasında emekli oldu.

Emekliliğe ayrılan vatandaşla işveren arasında, “iş bitiminden sonraki 2 yıl içinde Ankara veya İstanbul sınırları içinde rakip teşebbüste çalışamaz” sözleşmesi imzalandı.

İşçi, emekli olduktan kısa süre sonra rakip firmanın Çankırı fabrikasında işe başladı. İşverenin açtığı dava üzerine mahkeme ihlal kararına hükmetti ve işçinin tazminat ödemesine karar verdi.

İstinaf mahkemesi ise emekli olan işçinin Çankırı’da çalışması nedeniyle iş sözleşmesinin ihlal edilmediğine hükmederek kararı iptal etti.

Emekli işçi ile işveren arasındaki davada son kararı Yargıtay Hukuk Kurulu verdi.

Emekli işçi ile işveren arasındaki davada son kararı Yargıtay Hukuk Kurulu verdi.

Yargıtay’a taşınan davada yüksek mahkeme, işçinin fiilen Çankırı’da çalışsa bile çalıştığı şirketin merkezinin Ankara’da bulunması nedeniyle sözleşmenin ihlal edildiğini belirtti.

Yargıtay Hukuk Kurulu karar açıklamasında, “Sözleşmede ‘Ankara veya İstanbul sınırları içinde başka bir teşebbüste çalışmama’ yazıyor. ‘Teşebbüs’ kavramı, ticari işletmenin sadece fabrika adresini değil, ekonomik bütünlüğü ve bağımsız karar alma mekanizmasını kapsar. Rakip şirketin merkezi Ankara’da, tüm teşebbüs Ankara olarak değerlendirilir. Fiilî çalışma yeri Çankırı olsa bile, teşebbüsün merkezi Ankara’da olduğu için rekabet yasağı ihlal edildi.” ifadelerini kullandı.

Sosyal sigortalar uzmanı İsa Karakaş’tan çalışan emeklilere uyarı.

Sosyal sigortalar uzmanı İsa Karakaş’tan çalışan emeklilere uyarı.

'Emekli olsanız bile, rekabet yasağı sözleşmesi varsa dikkat! Çalıştığınız yer ilçede olsa da rakip firmanın merkezi büyük şehirdeyse ihlal sayılabilir.

“Teşebbüs” kelimesi geniş yorumlanıyor; fabrika adresi sizi kurtarmayabilir.

Çalışma özgürlüğü dengeleniyor ama teknik bilgi taşıyan işçiler için yasak daha sıkı uygulanacak.

Rekabet yasağı sözleşmelerinde “teşebbüs” ifadesi kullanırsanız, koruma alanı genişliyor. Sadece il sınırı değil, şirketin ekonomik bütünlüğü dikkate alınıyor.

Rakip firmanın şubesi başka ilde olsa bile merkezi sizin şehrinizdeyse dava kazanma şansınız artıyor.

Üretim sırları olan sektörlerde (akü, kimya, teknoloji vb.) bu karar güçlü emsal oldu.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın