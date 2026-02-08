Yargıtay’dan İş Sözleşmesini İhlal Eden Emekli İçin Emsal Niteliğinde Karar
Yargıtay, çalışan emekli vatandaşları ilgilendiren emsal niteliğinde bir karara imza attı. Sosyal sigortalar uzmanı İsa Karakaş’ın Türkiye Gazetesi’ndeki köşe yazısına göre, bir firmadan emekli olduktan sonra sözleşmesinde yazan “2 yıl içinde rakip firmada çalışamaz” maddesini ihlal eden emekli için işvereni haklı buldu. İşte Yargıtay’ın çalışan emeklilerle ilgili aldığı kararın detayları…
Kaynak: İsa Karakaş / Türkiye Gazetesi
Ankara’da faaliyet gösteren bir firmada çalışan bir işçi, 9 yıllık çalışması sonrasında emekli oldu.
Emekli işçi ile işveren arasındaki davada son kararı Yargıtay Hukuk Kurulu verdi.
Sosyal sigortalar uzmanı İsa Karakaş’tan çalışan emeklilere uyarı.
