Yargıtay’dan İş Sözleşmesini İhlal Eden Emekli İçin Emsal Niteliğinde Karar

'Emekli olsanız bile, rekabet yasağı sözleşmesi varsa dikkat! Çalıştığınız yer ilçede olsa da rakip firmanın merkezi büyük şehirdeyse ihlal sayılabilir.

“Teşebbüs” kelimesi geniş yorumlanıyor; fabrika adresi sizi kurtarmayabilir.

Çalışma özgürlüğü dengeleniyor ama teknik bilgi taşıyan işçiler için yasak daha sıkı uygulanacak.

Rekabet yasağı sözleşmelerinde “teşebbüs” ifadesi kullanırsanız, koruma alanı genişliyor. Sadece il sınırı değil, şirketin ekonomik bütünlüğü dikkate alınıyor.

Rakip firmanın şubesi başka ilde olsa bile merkezi sizin şehrinizdeyse dava kazanma şansınız artıyor.

Üretim sırları olan sektörlerde (akü, kimya, teknoloji vb.) bu karar güçlü emsal oldu.'