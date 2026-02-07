44 Yıllık Çikolata Devi İflas Yoluna Girdi: Kayyum Süreci Başlatıldı
İngiltere’nin köklü lüks çikolata markalarından Rococo Chocolates, 44 yıllık geçmişinin ardından ciddi bir mali krizle karşı karşıya kaldı. Hammadde fiyatlarındaki sert artış ve tüketici talebindeki düşüş, Londra merkezli şirketi iflasın eşiğine sürüklerken, resmi olarak kayyum süreci başlatıldı. 1980’lerde çikolata sunumuna sanatsal bir yaklaşım getirerek sektörde fark yaratan marka, bu yenilikçi kimliğiyle uzun yıllar dikkat çekmişti.
44 yıllık firma Sevgililer Günü öncesinde iflas sürecine girdi.
Kakao fiyatlarındaki artış süreçte etkili oldu.
Çevrimiçi satışlar durduruldu.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
