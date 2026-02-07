44 Yıllık Çikolata Devi İflas Yoluna Girdi: Kayyum Süreci Başlatıldı

Rococo’nun internet sitesini ziyaret edenler şu anda siparişlerin geçici olarak durdurulduğunu belirten bir uyarıyla karşılaşıyor. Fiziksel mağazaların geleceğine ilişkin belirsizlik sürerken, sosyal medyada pek çok kullanıcı markayı “hediye kültürünün ayrılmaz bir parçası” olarak nitelendirip şirket için bir kurtarma planı açıklanması çağrısında bulunuyor.