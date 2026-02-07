onedio
44 Yıllık Çikolata Devi İflas Yoluna Girdi: Kayyum Süreci Başlatıldı

Hakan Karakoca
07.02.2026 - 19:55

İngiltere’nin köklü lüks çikolata markalarından Rococo Chocolates, 44 yıllık geçmişinin ardından ciddi bir mali krizle karşı karşıya kaldı. Hammadde fiyatlarındaki sert artış ve tüketici talebindeki düşüş, Londra merkezli şirketi iflasın eşiğine sürüklerken, resmi olarak kayyum süreci başlatıldı. 1980’lerde çikolata sunumuna sanatsal bir yaklaşım getirerek sektörde fark yaratan marka, bu yenilikçi kimliğiyle uzun yıllar dikkat çekmişti.

Kaynak

44 yıllık firma Sevgililer Günü öncesinde iflas sürecine girdi.

Sevgililer Günü ile özdeşleşen markalar arasında yer alan İngiliz lüks çikolata üreticisi Rococo Chocolates, 44 yıllık geçmişinin ardından ciddi bir mali darboğaza sürüklendi.

1983’te İngiltere’de kurulan, el yapımı trüfleri ve sanatsal ambalajlarıyla lüks çikolata pazarında öncü kabul edilen Rococo, artan ekonomik baskılara daha fazla dayanamadı. Şirket, mahkemeye başvurarak yöneticilerin atanması talebinde bulundu ve resmen iflas koruma sürecine girdi.

Sevgililer Günü öncesinde markanın internet sitesinden satışların durdurulması ise faaliyetlerin tamamen askıya alınabileceği yönündeki endişeleri güçlendirdi.

Kakao fiyatlarındaki artış süreçte etkili oldu.

Markanın mali dengesini bozan unsurlar, küresel gıda krizinin yarattığı baskılarla doğrudan bağlantılı. Küresel piyasalarda kakao ve şeker fiyatlarının hızla yükselmesi, yüksek kaliteli hammadde kullanan lüks markaların kâr marjlarını neredeyse ortadan kaldırdı. Buna ek olarak Londra’daki mağazalar için art arda gelen kira zamları ve yükselen enerji faturaları, operasyonel maliyetleri sürdürülemez seviyelere taşıdı. Hayat pahalılığı krizinin etkisiyle tüketicilerin lüks ve hediyelik ürün harcamalarını kısmaya başlaması ise satışlarda sert bir daralmaya yol açtı.

Çevrimiçi satışlar durduruldu.

Rococo’nun internet sitesini ziyaret edenler şu anda siparişlerin geçici olarak durdurulduğunu belirten bir uyarıyla karşılaşıyor. Fiziksel mağazaların geleceğine ilişkin belirsizlik sürerken, sosyal medyada pek çok kullanıcı markayı “hediye kültürünün ayrılmaz bir parçası” olarak nitelendirip şirket için bir kurtarma planı açıklanması çağrısında bulunuyor.

