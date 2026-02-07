Muş'ta Sular Alarma Geçirdi: Sağlık Müdürlüğü'nden Vatandaşlara Ciddi Uyarılar Geldi
Muş’ta şebeke suyuna ilişkin analizlerde bazı ölçümlerin yasal sınırları aştığının belirlenmesi üzerine yetkililer uyarı yaptı. İl Sağlık Müdürlüğü, değerler normale dönene kadar musluk suyunun içme, yemek yapma ve ağız yoluyla temas gerektiren alanlarda kullanılmaması gerektiğini bildirdi. Zorunlu durumlarda ise suyun en az 10 dakika kaynatılarak kullanılması gerektiği vurgulandı.
Müdürlükten yapılan açıklamada, şebeke suyunda tespit edilen bazı parametrelerin mevzuatta öngörülen limitlerin üzerinde çıktığı, konuya ilişkin son günlerde sosyal medyada ve basında yer alan paylaşımlar sonrası detaylı inceleme başlatıldığı ifade edildi.
Şehirde sulardan numune alındı.
'İçmeyin, yemek yapmayın, dişinizi bile fırçalamayın'
