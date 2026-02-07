onedio
Muş'ta Sular Alarma Geçirdi: Sağlık Müdürlüğü'nden Vatandaşlara Ciddi Uyarılar Geldi

Muş'ta Sular Alarma Geçirdi: Sağlık Müdürlüğü'nden Vatandaşlara Ciddi Uyarılar Geldi

07.02.2026 - 18:36

Muş’ta şebeke suyuna ilişkin analizlerde bazı ölçümlerin yasal sınırları aştığının belirlenmesi üzerine yetkililer uyarı yaptı. İl Sağlık Müdürlüğü, değerler normale dönene kadar musluk suyunun içme, yemek yapma ve ağız yoluyla temas gerektiren alanlarda kullanılmaması gerektiğini bildirdi. Zorunlu durumlarda ise suyun en az 10 dakika kaynatılarak kullanılması gerektiği vurgulandı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, şebeke suyunda tespit edilen bazı parametrelerin mevzuatta öngörülen limitlerin üzerinde çıktığı, konuya ilişkin son günlerde sosyal medyada ve basında yer alan paylaşımlar sonrası detaylı inceleme başlatıldığı ifade edildi.

Kaynak

Şehirde sulardan numune alındı.

Şehirde sulardan numune alındı.

Açıklamada, Muş merkezdeki içme suyu şebekesinin farklı noktalarından alınan numunelerin yetkili laboratuvarlarda incelendiği, elde edilen sonuçların Muş Belediyesi’ne iletilerek gerekli bilgilendirme ve uyarıların yapıldığı belirtildi.

Uygunsuzluğa neden olan durumun kaynağının ortaya çıkarılması amacıyla bakım, onarım ve teknik iyileştirme çalışmalarının belediye tarafından acil olarak hayata geçirilmesinin istendiği aktarıldı. İl Sağlık Müdürlüğü ayrıca izleme ve denetim sürecinin aralıksız devam ettiğinin altını çizdi.

'İçmeyin, yemek yapmayın, dişinizi bile fırçalamayın'

'İçmeyin, yemek yapmayın, dişinizi bile fırçalamayın'

Müdürlük, halk sağlığını korumak amacıyla sorunlar giderilip analiz değerleri normale dönene kadar şebeke suyunun içme, yemek yapma ve ağız yoluyla temas gerektiren alanlarda kullanılmaması gerektiğini bildirdi. Zorunlu durumlarda ise suyun en az 10 dakika kaynatıldıktan sonra soğutularak tüketilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca kaynatılmamış musluk suyunun diş fırçalama gibi doğrudan ağızla temas eden işlemlerde kullanılmaması konusunda uyarıda bulunuldu.

