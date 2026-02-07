onedio
Manchester United 5 Maç Üst Üste Kazanana Kadar Saçlarını Kesmeyen Taraftar İçin Son Maç

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.02.2026 - 18:00

Bir Manchester United taraftarı, takımının ligde üst üste beş maç kazanana kadar saçını kestirmeyeceğine dair verdiği söz nedeniyle neredeyse bir buçuk yıldır saçını kestirmiyor.

Aslen Oxfordlu olan ancak şu anda İspanya’da yaşayan Frank Ilett, sezonun zorlu başlangıcının ardından taraftarlar arasında “biraz mizah yaratmak” amacıyla geçen yıl ekim ayında saçlarını uzatmaya başladı ve zamanla “afro tarzı” bir görünüme ulaştı.

Instagram’da 330 bini aşkın takipçisiyle bu süreci paylaşan Ilett, meydan okumanın “tahmin ettiğinden çok daha uzun sürdüğünü” söyledi.

Bugün 490.gündü.

Manchester United taraftarı olarak takımının zorlu döneminde bu yola giren Ilett, 490 gündür saçlarını kesitrmiyor. Darren Fletcher'ın göreve gelişiyle ivme yakalayan Manchester United cephesinde iki soru vardı: 

Takımda işleri yoluna sokabiliecek mi?

Illett'in saçlarını kestirebilecek mi?

Takım dörtte dört yaptı, bir maç kaldı.

Manchester United bugün Tottenham'ı yenerek üst üste dört maç kazandı. Hem de bu fikstürde direkt şampiyonluk adaylarını mağlup etti. 

Manchester United 2-0 Manchester City

Arsenal 2-3 Manchester United

Manchester United 3-2 Fulham

Manchester United 2-0 Tottenham

10 Şubat'ta Manchester United West Ham deplasmanına çıkıyor, gelecek üç puan üst üste beşinci galibiyetin ve berber koltuğunun habercisi olacak.

