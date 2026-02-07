Manchester United 5 Maç Üst Üste Kazanana Kadar Saçlarını Kesmeyen Taraftar İçin Son Maç

Bir Manchester United taraftarı, takımının ligde üst üste beş maç kazanana kadar saçını kestirmeyeceğine dair verdiği söz nedeniyle neredeyse bir buçuk yıldır saçını kestirmiyor.

Aslen Oxfordlu olan ancak şu anda İspanya’da yaşayan Frank Ilett, sezonun zorlu başlangıcının ardından taraftarlar arasında “biraz mizah yaratmak” amacıyla geçen yıl ekim ayında saçlarını uzatmaya başladı ve zamanla “afro tarzı” bir görünüme ulaştı.

Instagram’da 330 bini aşkın takipçisiyle bu süreci paylaşan Ilett, meydan okumanın “tahmin ettiğinden çok daha uzun sürdüğünü” söyledi.