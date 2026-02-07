Rekoru Gördükten Sonra Büyük Düşüş Yaşayan Gümüş Daha Düşecek mi?
Ocak ayında 121,7 dolarla rekor kıran gümüş, sabah saatlerinde sert düşüşle 65 doların altını gördü. Küresel banka devi JP Morgan ise piyasadaki sert satışlara dikkat çekerek, 2026 için kritik bir “taban” fiyat aralığına işaret etti.
121 doları görmüştü.
Gümüş neden düşüyor?
JP Morgan 2026 için tahminini açıkladı.
