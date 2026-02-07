Rekoru Gördükten Sonra Büyük Düşüş Yaşayan Gümüş Daha Düşecek mi?

Analistler, gümüşte yaşanan bu “tarihi satış dalgasını” birden fazla faktörün aynı anda devreye girmesine bağlıyor. Öncelikle ABD’de para politikasına ilişkin beklentiler piyasada dengeleri değiştirdi. Donald Trump’ın Fed başkanlığı için Kevin Warsh’ı aday gösterebileceğine yönelik sinyaller, doların güçlenmesine yol açarken, bu durum gümüş başta olmak üzere değerli metalleri baskı altına aldı.

Buna ek olarak jeopolitik cephede tansiyonun geçici de olsa düşmesi, güvenli liman talebini zayıflattı. Özellikle ABD ile İran arasındaki gerilimin yumuşaması, yatırımcıların gümüşe yönelme motivasyonunu azalttı.

Son olarak küresel piyasalarda genel risk algısının bozulması dikkat çekiyor. Kripto paralarda ve hisse senedi piyasalarında yaşanan sert satışlar, yatırımcıların riskli varlıklardan çıkıp nakde yönelmesine neden oldu. Bu “riskten kaçış” eğilimi de gümüşteki düşüşü derinleştiren önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.