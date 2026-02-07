onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Rekoru Gördükten Sonra Büyük Düşüş Yaşayan Gümüş Daha Düşecek mi?

Rekoru Gördükten Sonra Büyük Düşüş Yaşayan Gümüş Daha Düşecek mi?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.02.2026 - 21:12

Ocak ayında 121,7 dolarla rekor kıran gümüş, sabah saatlerinde sert düşüşle 65 doların altını gördü. Küresel banka devi JP Morgan ise piyasadaki sert satışlara dikkat çekerek, 2026 için kritik bir “taban” fiyat aralığına işaret etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

121 doları görmüştü.

121 doları görmüştü.

Ocak ayında ons başına 121,7 dolarla tarihi zirveyi gören gümüş, aradan geçen yaklaşık 1,5 ayda sert bir düşüş yaşayarak yatırımcıları hazırlıksız yakaladı. Fiyatlar son dönemin en düşük seviyelerine inerken, sabah saatlerinde 65 doların altı test edildi. Zirveye kıyasla yaşanan kayıp yüzde 35’i aşarken, piyasadaki baskının giderek derinleştiği görülüyor.

Düşüşte, CME Group’un gümüş ve altın kontratlarında teminat oranlarını artırmasının da etkili olduğu değerlendiriliyor. Bu adım, kaldıraçlı işlemleri zorlaştırarak satış baskısını hızlandırdı. Geçtiğimiz hafta yüzde 18’lik değer kaybıyla son 15 yılın en kötü haftalık performansını sergileyen gümüş, bu hafta da yaklaşık yüzde 16 gerileyerek düşüş trendini sürdürdü.

Gümüş neden düşüyor?

Gümüş neden düşüyor?

Analistler, gümüşte yaşanan bu “tarihi satış dalgasını” birden fazla faktörün aynı anda devreye girmesine bağlıyor. Öncelikle ABD’de para politikasına ilişkin beklentiler piyasada dengeleri değiştirdi. Donald Trump’ın Fed başkanlığı için Kevin Warsh’ı aday gösterebileceğine yönelik sinyaller, doların güçlenmesine yol açarken, bu durum gümüş başta olmak üzere değerli metalleri baskı altına aldı.

Buna ek olarak jeopolitik cephede tansiyonun geçici de olsa düşmesi, güvenli liman talebini zayıflattı. Özellikle ABD ile İran arasındaki gerilimin yumuşaması, yatırımcıların gümüşe yönelme motivasyonunu azalttı.

Son olarak küresel piyasalarda genel risk algısının bozulması dikkat çekiyor. Kripto paralarda ve hisse senedi piyasalarında yaşanan sert satışlar, yatırımcıların riskli varlıklardan çıkıp nakde yönelmesine neden oldu. Bu “riskten kaçış” eğilimi de gümüşteki düşüşü derinleştiren önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

JP Morgan 2026 için tahminini açıkladı.

JP Morgan 2026 için tahminini açıkladı.

Küresel finans devlerinden JP Morgan, gümüşte yaşanan sert geri çekilmeyi “aşırı değerlemenin kaçınılmaz bir sonucu” olarak değerlendirdi. Bankanın yayımladığı analiz notunda, fiyatların kısa vadede denge arayışına girebileceği ve 75–80 dolar aralığında güçlü bir taban oluşmasının olası görüldüğü ifade edildi. JP Morgan ayrıca, mevcut düzeltme sürecinin tamamlanmasının ardından gümüşün orta vadede yeniden toparlanma potansiyeli taşıdığına dikkat çekerek, 2026 yılı içinde fiyatların 90 dolar seviyelerine doğru yükselme ihtimalinin bulunduğunu vurguladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın